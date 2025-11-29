मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच, जारी हुआ WPL 2026 का शेड्यूल

9 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

10 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

10 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

11 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

12 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई

13 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

14 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई

15 जनवरी: मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई

16 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई

17 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs मुंबई इंडियंस, नवी मुंबई

17 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई

19 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा

20 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

22 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्स, वडोदरा

24 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

26 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

27 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा

29 जनवरी: यूपी वॉरियर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा

30 जनवरी: गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस, वडोदरा

1 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्स, वडोदरा

3 फरवरी: एलिमिनेटर, वडोदरा

5 फरवरी: फाइनल, वडोदरा