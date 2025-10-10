रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान, अजिंक्य रहाणे की जगह इस ऑलराउंडर को बनाया गया कप्तान

मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर आयुष म्हात्रे, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम का नेतृत्व किया था, मुंबई टीम में शामिल किया गया है। पीठ से संबंधित समस्याओं के कारण रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने के चलते श्रेयस अय्यर मुंबई टीम का हिस्सा नहीं हैं। वहीं पिछले सीजन मुंबई टीम में जगह नहीं बना पाने वाले पृथ्वी शॉ अब महराष्ट्र से जुड़ गए हैं। पिछले सीजन विदर्भ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेलने वाले सूर्य कुमार यादव भी टीम का हिस्सा नहीं हैं।