क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान, अजिंक्य रहाणे की जगह इस ऑलराउंडर को बनाया गया कप्तान

Ranji Trophy: श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ और सूर्यकुमार यादव रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में मुंबई टीम का हिस्सा नहीं हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2025

Ajinkya Rahane

अजिंक्य रहाणे, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए मुंबई की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी बागडोर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के हाथों में होगी। रणजी ट्रॉफी के नए सीजन से पहले अजिंक्य रहाणे ने मुंबई टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल बतौर खिलाड़ी रहाणे और सरफराज खान टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे।

42 बार की चैंपियन मुंबई रणजी सीजन के अपने पहले मैच में 15 अक्टूबर से श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी। मुंबई टीम में सरफराज के अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। कार दुर्घटना के बाद पिछले घरेलू सीज़न 2024-25 का अधिकांश हिस्सा नहीं खेल पाने वाले मुशीर खान को भी 16 सदस्यीय टीम में जगह मिल गई है।

मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर आयुष म्हात्रे, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम का नेतृत्व किया था, मुंबई टीम में शामिल किया गया है। पीठ से संबंधित समस्याओं के कारण रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने के चलते श्रेयस अय्यर मुंबई टीम का हिस्सा नहीं हैं। वहीं पिछले सीजन मुंबई टीम में जगह नहीं बना पाने वाले पृथ्वी शॉ अब महराष्ट्र से जुड़ गए हैं। पिछले सीजन विदर्भ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेलने वाले सूर्य कुमार यादव भी टीम का हिस्सा नहीं हैं।

मुंबई स्क्वाड

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), सिद्धेश लाड, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, रॉयस्टन डायस।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

10 Oct 2025 05:24 pm

Published on:

10 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान, अजिंक्य रहाणे की जगह इस ऑलराउंडर को बनाया गया कप्तान

