इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर मुस्तफिजुर रहमान, आज वो करने का मौका जो कभी कोई भारतीय नहीं कर पाया

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने एशिया कप 2025 के 4 मुकाबलों में 15 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 90 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। रहमान इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने एशिया कप 2025 में हांगकांग के खिलाफ 22 रन दिए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 35 रन देकर 1 विकेट लिया।