NAM vs ENG Live Streaming: सुपर 8 की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आज वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हर हाल में जीतना होगा मैच, जानें कहां देखें लाइव

NAM vs ENG Live Streaming in India: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 34वां मुकाबला आज एंटीगुआ में खेला जाएगा। इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का सामना नामीबिया (Namibia vs England) से होगा। इंग्लैंड अगले दौर में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है तो दूसरी ओर नामीबिया सुपर 8 (T20 World Cup Super 8) से पहले ही बाहर हो चुकी है। यह मैच जोस बटलर एंड कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों के जिंदा रखने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। चलिए जानते हैं भारत में इस मैच को कब और कहां लाइव देख सकते हैं।