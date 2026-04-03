नाथन लायन को संन्यास लेने के लिए मजबूर करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? हेड कोच ने दिया संकेत

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लायन (Nathan Lyon) इंजरी की वजह से फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं। लायन एशेज के दौरान इंजर्ड हो गए थे। लायन की वापसी पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली (George Bailey) ने बड़ा बयान दिया है, जो स्पिनर के करियर के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जॉर्ज बेली ने कहा है कि लगातार चोटों का शिकार हो रहे नाथन लायन कब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे, इसे कोई नहीं जानता। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि लायन लंबे समय तक अब शायद ही टीम के साथ रहें।