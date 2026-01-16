टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, नवीन उल हक चोट के चलते बाहर, राशिद ख़ान ने छोड़ी SA20

Naveen ul Haq ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, और इसी बीच अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, नवीन की सर्जरी इस महीने के अंत में होनी है, हालांकि चोट की सटीक प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है।