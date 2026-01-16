16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, नवीन उल हक चोट के चलते बाहर, राशिद ख़ान ने छोड़ी SA20

नवीन उल हक चोट के चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच की टी20 सीरीज के और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जिया उर रहमान को नवीन की जगह मौका मिल सकता है।

image

Siddharth Rai

Jan 16, 2026

Afghanistan cricket team

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा है। (Photo - IANS)

Naveen ul Haq ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, और इसी बीच अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, नवीन की सर्जरी इस महीने के अंत में होनी है, हालांकि चोट की सटीक प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है।

नवीन की चोट का रहा है इतिहास

यह नवीन के लिए लगातार दूसरी बड़ी चोट है। इससे पहले कंधे की समस्या के चलते वे एशिया कप 2025 से भी बाहर हो गए थे। नवीन ने अफगानिस्तान के लिए आखिरी बार दिसंबर 2024 में खेला था। उसके बाद उन्होंने SA20 2025, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) और ILT20 में हिस्सा लिया, जहां वे MI एमरिट्स के लिए खेले थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी नहीं कर पाए।

जिया उर रहमान को मिल सकता है मौका

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अभी तक नवीन के बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि या उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर, बल्लेबाज एजाज अहमदजई और तेज गेंदबाज जिया उर रहमान शरीफी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिया उर रहमान को नवीन की जगह मुख्य स्क्वॉड में शामिल करने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि वे एक सीमर हैं और टीम को पेस अटैक में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है।

राशिद खान और मुजीब ने छोड़ा SA20

इसके अलावा, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने वेस्टइंडीज सीरीज की तैयारी के लिए SA20 2026 में MI केप टाउन को छोड़ दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन MI केप टाउन फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे हैं, जहां उन्हें 8 मैचों में सिर्फ 2 जीत और 5 हार मिली है। राशिद की जगह कीरोन पोलार्ड बाकी सीजन के लिए टीम में शामिल हो गए हैं। इसी तरह, मुजीब उर रहमान ने भी पार्ल रॉयल्स को छोड़ दिया है।

अफगानिस्तान का स्क्वॉड:

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उप-कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक (अब बाहर), फजलहक फारूकी, अब्दुल्लाह अहमदजई।

रिजर्व: अल्लाह गजनफर, एजाज अहमदजई, जिया उर रहमान शरीफी।

Virat Kohli

T20 World Cup 2026

16 Jan 2026 09:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, नवीन उल हक चोट के चलते बाहर, राशिद ख़ान ने छोड़ी SA20

