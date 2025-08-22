बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे वर्ल्डकप के मैच, ICC को शेड्यूल में करना पड़ा बदलाव

मूल कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं। उद्घाटन मैच, जो भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को बेंगलुरु में होना था, अब गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी तरह, 3 अक्टूबर को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला भी गुवाहाटी में होगा। इन बदलावों के कारण, श्रीलंका बनाम बांग्लादेश का 20 अक्टूबर और भारत बनाम न्यूजीलैंड का 23 अक्टूबर के मैचों को अब नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, गुवाहाटी अब 10 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच की मेजबानी करेगा, जो पहले विशाखापट्टनम में खेला जाना था। वहीं विशाखापट्टनम में 26 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लीग का आखिरी बड़ा मुकाबला होगा।