बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे वर्ल्डकप के मैच, ICC को शेड्यूल में करना पड़ा बदलाव

World Cup 2025 Venue: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है। पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। भारत के 4 शहर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं तो श्रीलंका का सिर्फ कोलंबो शहर इन मैचों की मेजबानी करेगा। हालांकि शुक्रवार को वेन्यू में बड़ा बदलाव हुआ है और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को 2025 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के पांच मुकाबलों की मेजबानी दे दी गई।
आईसीसी ने शुक्रवार यानी 22 अगस्त को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह डीवाई पाटिल स्टेडियम का नाम वर्ल्डकप के मैचों की मेजबानी के लिए घोषित किया। दरअसल 2025 आईपीएल में आरसीबी की खिताबी जीत के बाद हुए दर्दनाक हादसे ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और इस स्टेडियम को ज्यादा भीड़ के लिहाज से असुरक्षित करार दिया। राज्य सरकार ने इन मैचों को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। जिसकी वजह से आईसीसी को यह फैसला लेना पड़ा।
डीवाई पाटिल स्टेडियम में तीन लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभावित फाइनल होना था। हालांकि फाइनल कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भी हो सकता है, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है। यह विश्व कप पांच स्थानों पर खेला जाएगा, जिसमें गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, विशाखापट्टनम का एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, इंदौर का होल्कर स्टेडियम और कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम शामिल हैं।
मूल कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं। उद्घाटन मैच, जो भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को बेंगलुरु में होना था, अब गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी तरह, 3 अक्टूबर को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला भी गुवाहाटी में होगा। इन बदलावों के कारण, श्रीलंका बनाम बांग्लादेश का 20 अक्टूबर और भारत बनाम न्यूजीलैंड का 23 अक्टूबर के मैचों को अब नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, गुवाहाटी अब 10 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच की मेजबानी करेगा, जो पहले विशाखापट्टनम में खेला जाना था। वहीं विशाखापट्टनम में 26 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लीग का आखिरी बड़ा मुकाबला होगा।