बुरे फंसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, राशिद लतीफ के खिलाफ एजेंसी ने शुरू की जांच, अकरम भी रडार पर, जानें पूरा मामला

दरअसल, राशिद लतीफ ने पाकिस्तान के लीडरशिप स्ट्रक्चर में बार-बार होने वाले बदलावों की आलोचना की थी। उन्होंने एक्‍स पर पोस्ट में लिखा था कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। ये फूट डालो और राज करो की पॉलिसी एक राजनीतिक रणनीति है, जिसका मकसद लोगों के बीच धार्मिक, जातीय, क्रिकेट टीमों या श्रेणियों के बीच मतभेद पैदा करके और उनका फायदा उठाकर सत्ता हासिल करना और बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो एक अच्छा कप्तान भी नहीं बना सकता।