Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बुरे फंसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, राशिद लतीफ के खिलाफ एजेंसी ने शुरू की जांच, अकरम भी रडार पर, जानें पूरा मामला

Former Pakistan captains: पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्‍तान मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कमेंट करने वाले राशिद लतीफ के खिलाफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है तो वसीम अकरम के खिलाफ भी बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 20, 2025

Former Pakistan captains

पाकिस्‍तान टीम के पूर्व कप्‍तान वसीम अकरम और राशिद लतीफ। (फोटो सोर्स: IANS)

Former Pakistan captains: पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कमेंट करने के बाद पूर्व कप्तान राशिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के प्रवक्ता नजीबुल्लाह हसन ने बुधवार को पुष्टि की कि लतीफ ने इस्लामाबाद और लाहौर में अपने खिलाफ दो बार पूछताछ में अपना बयान दर्ज कराया है। ये शिकायत पीसीबी के सीनियर लीगल मैनेजर सैयद अली नकवी की ओर दर्ज कराई गई थी।

शाहीन अफरीदी को वनडे कप्तान बनाने पर की थी आलोचना

दरअसल, राशिद लतीफ ने पाकिस्तान के लीडरशिप स्ट्रक्चर में बार-बार होने वाले बदलावों की आलोचना की थी। उन्होंने एक्‍स पर पोस्ट में लिखा था कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। ये फूट डालो और राज करो की पॉलिसी एक राजनीतिक रणनीति है, जिसका मकसद लोगों के बीच धार्मिक, जातीय, क्रिकेट टीमों या श्रेणियों के बीच मतभेद पैदा करके और उनका फायदा उठाकर सत्ता हासिल करना और बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो एक अच्छा कप्तान भी नहीं बना सकता।

क्रिकेट के मामलों पर खुलकर बोलते रहे हैं लतीफ

लतीफ के बयानों की जांच ऐसे समय में हो रही है, जब वह क्रिकेट के मामलों पर भी खुलकर बोलते रहे हैं। एशिया कप 2025 के दौरान टीओआई से बातचीत में उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैचों के आसपास के हाई-प्रेशर माहौल के बारे में बात की थी। लतीफ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत टेंशन है और अब यह ग्राउंड पर भी पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि ऑफ-फील्ड डेवलपमेंट भी एशिया कप के दौरान अनिश्चितता पैदा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है।

वसीम अकरम भी एजेंसी के रडार पर

राशिद लतीफ के खिलाफ इस केस के साथ ही पूर्व कप्तान वसीम अकरम के खिलाफ एक बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के आरोप में एक अलग शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि एजेंसी ने अभी तक उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

20 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बुरे फंसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, राशिद लतीफ के खिलाफ एजेंसी ने शुरू की जांच, अकरम भी रडार पर, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PCB में फिर बवाल, अब इस सेलेक्टर ने मतभेदों के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा

Azhar Ali resigns
क्रिकेट

गौतम गंभीर को गुवाहाटी टेस्ट में ये गलती पड़ सकती भारी, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने दी वार्निंग

India vs South Africa 2nd Test
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बैठना पड़ सकता है बाहर, सामने आई वजह

Hardik Pandya and Jasprit Bumrah
क्रिकेट

ICC Test Rankings: भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत को तगड़ा नुकसान, शुभमन गिल ने लगाई छलांग

Rishabh Pant
क्रिकेट

ICC ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, ग्रुप-स्टेज में नहीं होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

U-19 AUS Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.