बुरे फंसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, राशिद लतीफ के खिलाफ एजेंसी ने शुरू की जांच, अकरम भी रडार पर, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम और राशिद लतीफ। (फोटो सोर्स: IANS)
Former Pakistan captains: पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी पर कमेंट करने के बाद पूर्व कप्तान राशिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी के प्रवक्ता नजीबुल्लाह हसन ने बुधवार को पुष्टि की कि लतीफ ने इस्लामाबाद और लाहौर में अपने खिलाफ दो बार पूछताछ में अपना बयान दर्ज कराया है। ये शिकायत पीसीबी के सीनियर लीगल मैनेजर सैयद अली नकवी की ओर दर्ज कराई गई थी।
दरअसल, राशिद लतीफ ने पाकिस्तान के लीडरशिप स्ट्रक्चर में बार-बार होने वाले बदलावों की आलोचना की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। ये फूट डालो और राज करो की पॉलिसी एक राजनीतिक रणनीति है, जिसका मकसद लोगों के बीच धार्मिक, जातीय, क्रिकेट टीमों या श्रेणियों के बीच मतभेद पैदा करके और उनका फायदा उठाकर सत्ता हासिल करना और बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो एक अच्छा कप्तान भी नहीं बना सकता।
लतीफ के बयानों की जांच ऐसे समय में हो रही है, जब वह क्रिकेट के मामलों पर भी खुलकर बोलते रहे हैं। एशिया कप 2025 के दौरान टीओआई से बातचीत में उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैचों के आसपास के हाई-प्रेशर माहौल के बारे में बात की थी। लतीफ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत टेंशन है और अब यह ग्राउंड पर भी पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि ऑफ-फील्ड डेवलपमेंट भी एशिया कप के दौरान अनिश्चितता पैदा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है।
राशिद लतीफ के खिलाफ इस केस के साथ ही पूर्व कप्तान वसीम अकरम के खिलाफ एक बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के आरोप में एक अलग शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि एजेंसी ने अभी तक उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है।
