मैं खुद को कोस रहा हूं… भारत की हार के बाद छलका कप्तान केएल राहुल का दर्द, बताया कहां हुई चूक

Ind vs SA 2nd ODI Highlights: साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को चार विकेट से हराते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारत की इस हार के लिए कप्‍तान केएल राहुल टॉस सबसे बड़ा कारण बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 04, 2025

Ind vs SA 2nd ODI Highlights

भारतीय वनडे टीम के कप्‍तान केएल राहुल। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

India vs South Africa 2nd ODI Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में मेहमान टीम ने चार विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उसने अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। 358 रन बनाने के बावजूद भारत की हार के लिए कप्‍तानी केएल राहुल ने टॉस को अहम बताया। क्‍या इस हार को पचा पाना मुश्किल है? इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि सच में नहीं, खासकर यह देखते हुए कि कितनी ओस है और दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करना कितना मुश्किल है। अंपायर ने कुछ बार बॉल बदली, लेकिन फिर भी टॉस का बहुत बड़ा रोल होता है।

'मैं खुद को कोस रहा हूं'

उन्‍होंने कहा कि लगातार दो टॉस हारने पर मैं खुद को कोस रहा हूं। हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम बेहतर कर सकते थे। मुझे पता है कि 350 का स्‍कोर अच्छा लगता है, लेकिन पिछले क्रिकेट मैच के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही थी कि हम एक्स्ट्रा 20-25 रन कैसे बना सकते हैं, ताकि बॉलर्स को गीली बॉल से बॉलिंग करते समय कुछ सहारा मिल सके। बॉलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हमने फील्ड में कुछ आसान रन भी दिए।

विराट कोहली और रुतुराज की तारीफ की

राहुल ने आगे कहा कि अगर हम गेम के तीनों पहलुओं पर ध्यान दें और थोड़े और शार्प हो जाएं तो शायद वे 20-25 रन हमारे पक्ष में आ जाएंगे। रुतु ने जिस तरह से बैटिंग की, उसे देखना बहुत अच्छा था। हमने विराट को 53 बार शतक लगाते देखा है। वह अपना काम करता रहता है, हमें यह देखने की आदत है। रुतु ने स्पिनरों का सामना किया, अपने गैप्स पर गेंद डाली। एक बार जब वह 50 रन पार कर गया तो जिस टेम्पो से उसने बैटिंग की, उसी से हमें एक्स्ट्रा 20 रन मिले। अगर लोअर ऑर्डर थोड़ा और योगदान दे पाता और कुछ और बाउंड्री मार पाता तो शायद वे 20 रन और होते जिनसे हम खुश होते।

'मुझे लगा कि यह मेरे लिए सही समय है'

आज मैं 5 नंबर पर आया। विराट और रुतु ने जो टेम्पो सेट किया था। गंभीर भाई और मुझे लगा कि यह मेरे लिए सही समय है कि मैं आकर उस टेम्पो को जारी रखूं। मैंने पिछले गेम में फिफ्टी बनाई थी। कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। इसलिए नंबर 5 पर आना बेहतर था।

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

04 Dec 2025 08:41 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मैं खुद को कोस रहा हूं… भारत की हार के बाद छलका कप्तान केएल राहुल का दर्द, बताया कहां हुई चूक

