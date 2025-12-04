मैं खुद को कोस रहा हूं… भारत की हार के बाद छलका कप्तान केएल राहुल का दर्द, बताया कहां हुई चूक

राहुल ने आगे कहा कि अगर हम गेम के तीनों पहलुओं पर ध्यान दें और थोड़े और शार्प हो जाएं तो शायद वे 20-25 रन हमारे पक्ष में आ जाएंगे। रुतु ने जिस तरह से बैटिंग की, उसे देखना बहुत अच्छा था। हमने विराट को 53 बार शतक लगाते देखा है। वह अपना काम करता रहता है, हमें यह देखने की आदत है। रुतु ने स्पिनरों का सामना किया, अपने गैप्स पर गेंद डाली। एक बार जब वह 50 रन पार कर गया तो जिस टेम्पो से उसने बैटिंग की, उसी से हमें एक्स्ट्रा 20 रन मिले। अगर लोअर ऑर्डर थोड़ा और योगदान दे पाता और कुछ और बाउंड्री मार पाता तो शायद वे 20 रन और होते जिनसे हम खुश होते।