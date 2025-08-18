अंतरराष्ट्रीय टी20 में बेहद खतरनाक है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट, गिल का नाम लिस्ट में सबसे नीचे

अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में तहलका मचा रखा है। खास तौर पर युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने अपने विस्फोटक स्ट्राइक रेट के दम पर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत के लिए न्यूनतम 100 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं, जबकि संजू सैमसन, तिलक वर्मा, और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं।
अभिषेक शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। 193.84+ के स्ट्राइक रेट के साथ, वह टॉप पर हैं। उनकी यह उपलब्धि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता को दर्शाती है। विशेष रूप से, इंग्लैंड के खिलाफ घर पर खेली गई सीरीज में वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में अभिषेक ने 54 गेंदों में 135 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे। इस पारी ने न केवल भारत को 4-1 से सीरीज जीत दिलाई, बल्कि अभिषेक को टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का खिताब भी दिलाया। उनकी इस पारी ने उन्हें आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 38 पायदान की छलांग के साथ पहले स्थान पर पहुंचा दिया।
संजू सैमसन ने 171.47 के स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय बल्लेबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग कौशल ने उन्हें भारतीय टी20 टीम का अहम हिस्सा बनाया है। सैमसन ने 42 टी20 मैचों में 861 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। वह पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ा। उनकी 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेली गई 10 छक्कों वाली पारी और हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ 40 गेंदों में शतक इस बात का सबूत है कि वह बड़े मंच पर कितने खतरनाक हो सकते हैं।
|बल्लेबाज
|स्ट्राइक रेट
|अभिषेक शर्मा
|193.84+
|संजू सैमसन
|171.47
|तिलक वर्मा
|170.66
|यशस्वी जायसवाल
|170.00
|शिवम दुबे
|167.12
|सूर्यकुमार यादव
|161.25
|रुतुराज गायकवाड़
|158.33
|रियान पराग
|151.42
|हार्दिक पांड्या
|145.45
|रिंकू सिंह
|138.68
|शुभमन गिल
|129.25
तिलक वर्मा 170.66 के स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम में एक मजबूत दावेदार बनाया है। तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 2024 में 10 छक्कों के साथ शतक जड़ा, जो उनकी विस्फोटक शैली को दर्शाता है। वहीं यशस्वी जायसवाल 170.00 के स्ट्राइक रेट के साथ चौथे स्थान पर हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिवेंद्रम में पावरप्ले में 53 रन बनाने का उनका रिकॉर्ड हाल ही में अभिषेक शर्मा ने तोड़ा, लेकिन यशस्वी की निरंतरता और आक्रामकता उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बनाती है।
इनके अलावा शिवम दुबे (167.12), सूर्यकुमार यादव (161.25), रुतुराज गायकवाड़ (158.33), और रियान पराग (151.42) भी इस सूची में शानदार प्रदर्शन के साथ शामिल हैं। हार्दिक पांड्या (145.45), रिंकू सिंह (138.68), और शुभमन गिल (129.25) ने भी प्रभावी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी छाप छोड़ी है।