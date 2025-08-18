अंतरराष्ट्रीय टी20 में बेहद खतरनाक है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट, गिल का नाम लिस्ट में सबसे नीचे

अभिषेक शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। 193.84+ के स्ट्राइक रेट के साथ, वह टॉप पर हैं। उनकी यह उपलब्धि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता को दर्शाती है। विशेष रूप से, इंग्लैंड के खिलाफ घर पर खेली गई सीरीज में वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पांचवें टी20 मैच में अभिषेक ने 54 गेंदों में 135 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे। इस पारी ने न केवल भारत को 4-1 से सीरीज जीत दिलाई, बल्कि अभिषेक को टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का खिताब भी दिलाया। उनकी इस पारी ने उन्हें आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 38 पायदान की छलांग के साथ पहले स्थान पर पहुंचा दिया।