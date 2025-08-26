बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए नीदरलैंड ने 17 साल के खिलाड़ी को दिया मौका

Netherlands: नीदरलैंड की टीम तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश के दौरे पर आने वाली है। इस सीरीज के लिए नीदरलैंड ने 17 साल के खिलाड़ी सेड्रिक डी लांगे को मौका दिया है। डी लांगे ने क्लब और अंडर-19 दोनों स्तरों पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ-साथ हाल ही में प्रो सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर अपनी जगह बनाई है।सेड्रिक डी लांगे को टीम में मौका दिए जाने पर कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने प्रसन्नता जताई।