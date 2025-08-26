Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए नीदरलैंड ने 17 साल के खिलाड़ी को दिया मौका

Netherlands: नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच सीरीज के तीन मैच 30 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 टी20 मैच खेले गए हैं। 4 मैचों में बांग्लादेश जबकि 1 मैच में नीदरलैंड को जीत मिली है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 26, 2025

Netherlands
नीदरलैंड क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Netherlands: नीदरलैंड की टीम तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश के दौरे पर आने वाली है। इस सीरीज के लिए नीदरलैंड ने 17 साल के खिलाड़ी सेड्रिक डी लांगे को मौका दिया है। डी लांगे ने क्लब और अंडर-19 दोनों स्तरों पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ-साथ हाल ही में प्रो सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर अपनी जगह बनाई है।सेड्रिक डी लांगे को टीम में मौका दिए जाने पर कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने प्रसन्नता जताई।

स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा, "किसी युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल करना हमेशा रोमांचक होता है। सेड्रिक ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। इसी आधार पर उन्हें मौका दिया गया है। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह इस दौरे पर और अपने करियर में हमें क्या दे पाते हैं।" दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सेबेस्टियन ब्राट और ऑलराउंडर सिकंदर जुल्फिकार को भी टीम में जगह दी गई है।

ब्राट 2021 में नेपाल में डच टीम के साथ अपने पिछले दौरे के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं। उनका चयन प्रो सीरीज और घरेलू क्लब क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। उनकी वापसी टीम को मजबूती प्रदान करेगी।

Oman Cricket team

सेबेस्टियन ब्राट के लिए कप्तान ने कहा, "उसका स्वागत है। हमारे साथ खेले उस कुछ साल हो गए हैं। लेकिन, क्लब और घरेलू स्तर पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।" सिकंदर जुल्फिकार की टीम में वापसी पर कप्तान एडवर्ड ने कहा, "वह पहले भी हमारी राष्ट्रीय टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। उसी नारंगी जर्सी में उसे देख मुझे खुशी होगी। आखिरी ओवरों में छक्के लगाने की उसकी अद्भुत क्षमता है।"

रयान क्लेन और फ्रेड क्लासेन के चोटिल होने और साकिब जुल्फिकार के निजी कारणों से हटने के बाद टीम में ये बदलाव किए गए हैं। नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच सीरीज के तीन मैच 30 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 टी20 मैच खेले गए हैं। 4 मैचों में बांग्लादेश जबकि 1 मैच में नीदरलैंड को जीत मिली है।

नीदरलैंड की टीम

स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोज, मैक्स ओ डॉव, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामनुरु, सिकंदर जुल्फिकार, सेड्रिक डी लांगे, काइल क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, शारिज अहमद, बेन फ्लेचर, डेनियल डोरम, सेबेस्टियन ब्राट, टिम प्रिंगल।

