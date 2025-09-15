न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के सितारे फिन एलन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम सीफर्ट और केन विलियमसन ने 2025-26 सीज़न के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के इंटरनेशनल आकस्मिक खेल समझौतों पर खेलने के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इसका मतलब है कि वे भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप और टूर्नामेंट से पहले कुछ निश्चित सीरीज और मैचों में न्यूज़ीलैंड के लिए खेलते नजर आएंगे। ये सभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20i सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे, हालांकि विलियमसन ने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया है।
बता दें कि आकस्मिक अनुबंध के दौरान इन पांचों खिलाड़ियों को उन सभी सेवाओं का लाभ मिलेगा, जो पूर्णकालिक अनुबंध पर रहने वालों को मिलती हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ स्कॉट वीनिंक ने कहा कि छह महीने से भी कम समय में होने वाले टी20 विश्व कप के अगले सीजन को देखते हुए इन सितारों को अनुबंधित करना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा ऐसे बड़े इवेंट के मद्देनज़र हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी टीम में शामिल होने के लिए तैयार और उपलब्ध रहें। ये अनौपचारिक समझौते खिलाड़ियों की ओर से न्यूजीलैंड और ब्लैक कैप्स के प्रति एक प्रतिबद्धता है और बदले में NZC अपनी उच्च-प्रदर्शन प्रणाली के तहत इन खिलाड़ियों को अपना पूरा समर्थन देगा।
न्यूज़ीलैंड के कोच रॉब वाल्टर और टीम के सामने घरेलू और विदेशी मैदानों पर क्रिकेट का एक लंबा दौर है और मैं जानता हूं कि मैं और हमारे सभी प्रशंसक इसे देखने और समर्थन करने के लिए बेताब हैं।