न्यूजीलैंड के सीमित ओवरों के सितारे फिन एलन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम सीफर्ट और केन विलियमसन ने 2025-26 सीज़न के लिए न्‍यूजीलैंड क्रिकेट के इंटरनेशनल आकस्मिक खेल समझौतों पर खेलने के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इसका मतलब है कि वे भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप और टूर्नामेंट से पहले कुछ निश्चित सीरीज और मैचों में न्यूज़ीलैंड के लिए खेलते नजर आएंगे। ये सभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20i सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे, हालांकि विलियमसन ने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया है।