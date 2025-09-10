New Zealand team announced: न्यूजीलैंड ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। फ्लोरा डेवोनशायर, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स और ब्री इलिंग को पहली बार विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया है। सोफी डिवाइन भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी एकदिवसीय विश्व कप में अपने आखिरी एकदिवसीय मैच में टीम की कप्तान होंगी। पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान एमिली ड्रम ने बुधवार 10 सितंबर को ऑकलैंड में वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है।
दरअसल इन चारों नए खिलाड़ियों ने पिछली गर्मियों में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था और इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के 'ए' दौरे पर भी शामिल थीं। बाएं हाथ की स्पिनर डेवोनशायर ने हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड में 17.5 की औसत से 266 रन बनाने के साथ 18 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं, पॉली इंग्लिस को बैकअप विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। उसी प्रतियोगिता में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में से एक थीं, जिसमें उन्होंने ओटागो स्पार्क्स की खिताबी जीत में 86 रन की पारी भी शामिल है।
बाएं हाथ की तेज गेंदबाज ब्री इलिंग ने श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले मैच में चार विकेट लेकर प्रभावित किया था और फिर इंग्लैंड 'ए' दौरे पर 50 ओवरों के मैचों में विकेटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। 26 वर्षीय जेम्स उस दौरे पर न्यूज़ीलैंड 'ए' की ओर से जॉर्जिया प्लिमर के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उनके शामिल होने का मतलब है कि फ्रैन जोनास, लॉरेन डाउन, मौली पेनफोल्ड और हन्ना रोवे टीम से बाहर हो गई हैं।
नए चेहरों के बावजूद न्यूज़ीलैंड की कमान अनुभवी खिलाड़ी के हाथों में होगी। डिवाइन, जिन्होंने टूर्नामेंट के बाद वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है, सूजी बेट्स के साथ अपने पांचवें विश्व कप के लिए तैयार हैं। ली ताहुहू अपना चौथा विश्व कप खेलेंगी, जबकि मैडी ग्रीन और मेली केर अपने तीसरे विश्व कप में खेलेंगी। ब्लैक कैप्स 1 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करने से पहले बेंगलुरु में दो अभ्यास मैच खेलेगी।
सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इज़ी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, जेस केर, मेली केर, रोज़मेरी मैयर, जॉर्जिया प्लिमर और ली ताहुहू।