दरअसल इन चारों नए खिलाड़ियों ने पिछली गर्मियों में न्यूजीलैंड के लिए डेब्‍यू किया था और इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के 'ए' दौरे पर भी शामिल थीं। बाएं हाथ की स्पिनर डेवोनशायर ने हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड में 17.5 की औसत से 266 रन बनाने के साथ 18 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं, पॉली इंग्लिस को बैकअप विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। उसी प्रतियोगिता में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में से एक थीं, जिसमें उन्‍होंने ओटागो स्पार्क्स की खिताबी जीत में 86 रन की पारी भी शामिल है।