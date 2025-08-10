वर्ल्डकप शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की टीम पहुंची चेन्नई, कोच ने बताया 2 महीने पहले आने का कारण

न्यूज़ीलैंड महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बेन सॉयर इस समय चेन्नई में टीम का ट्रेनिंग कैंप देख रहे हैं। यह कैंप आने वाले महिला वनडे विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। उनका कहना है कि चेन्नई सुपर किंग्स अकादमी में स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर अभ्यास करना अब तक का शानदार अनुभव रहा है। टीम में तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेस केर, बल्लेबाज़ जॉर्जिया प्लिमर और ब्रुक हॉलिडे शामिल हैं, जो पिछले साल महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। इनके साथ उभरती खिलाड़ी इजी शार्प, फ्लोरा डेवोनशायर और एमा मैकलियोड भी मौजूद हैं।