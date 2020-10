डिविलियर्स-राहुल जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को पछाड़ सिक्सर किंग बने निकोलस, यह है लंबे-लंबे छक्के लगाने का राज

नई दिल्ली। आईपीएल 2020 (IPL 2020) जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है रोमांचक मोड़ ले रहा है। इस सीजन में कुल 56 मैच (Total Match 56) खेले जाने हैं, जिसमें से अब तक 41 मैच हो चुके हैं। अब तक कई खेले गए मैचों में कई अद्भुत कैच और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला है। यहां तक कि एक मैच का फैसला तो दो सुपर ओवर में हुआ। अगर बात करें आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) में सबसे ज्यादा और लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की तो सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेल रहे निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) का नाम आता है।

सबसे ज्यादा 22 छक्के

निकोलस (Nicholas Pooran) ने अब तक खेले 10 मैचों की 10 पारियों में बैटिंग करते हुए 36.77 की औसत और 183.22 की स्ट्राइक रेट से कुल 295 रन बनाए हैं। उनका हाइएस्ट स्कोर 77 रन रहा है। 295 रन बनाने के लिए निकोलस ने 161 गेदों का सामना किया है। बात करें छक्के और चौकों की तो वह अब तक 21 चौके और 22 छक्कों की मदद से 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में डिविलियर्स, केएल राहुल जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भी उनसे पीछे हैं।

106 मीटर का जड़ा सबसे लंबा SIX

सबसे ज्यादा और लंबे छक्के लगाने के मामले में निकोलस आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं। वह 106 मीटर लंबा SIX लगा चुके हैं। दूसरा उन्होंंने 105 मीटर लंबा SIX लगाया है जो क्रमश: लंबाई के मामले में पहले और दूसरे पर हैं। अगर आईपीएल में उनके बाद सबसे लंबे छक्के लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, संजू सैमसन, एमएस धोनी,शेन वॉटसन और कीरोन पोलार्ड हैं।

शराब के नशे में धुत गिब्स खो बैठे थे अपना आपा, रच डाला था ऐसा इतिहास, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई

कैसे लगाते हैं इतने लंबे सिक्स?

निकोलस (Nicholas Pooran) के लंबे सिक्स लगाने का राज उनके बल्ले में छिपा है। दरअसल, वह ताकत नहीं बल्कि अपनी जबर्दस्त बैट स्विंग की वजह से लंबे छक्के लगाते हैं। पूरन की बैट स्विंग कमाल की है। पूरन जब बैट घुमाते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी गोल्फर ने शॉट खेला हो। यही उनके शॉट को ताकत देता है। इसके अलावा निकोलस पूरन बल्ले को थोड़ा ऊपर से पकड़ते हैं, जिसे क्रिकेट में लॉन्ग हैंडल कहा जाता है। इस खास अंदाज में बैट पकड़ने से बल्ला घुमाने की रफ्तार बढ़ जाती है और गेंद मिडिल से कनेक्ट होने पर ज्यादा दूर जाती है। वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्ला पकड़ते दिखाई देते हैं। खुद क्रिस गेल निकोलस पूरन की बल्लेबाजी का लोहा मानते हैं।

काम नहीं आए निकोलस के छक्के

अगर बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की टीम तो वह ज्यादा अच्छी पोजिशन में नहीं है। पंजाब 10 में से 4 मैच जीतकर 8 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। अगर पंजाब को प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो अगला मैच जीतना बेहद जरूरी है। क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम के लिए पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है।