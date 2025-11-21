अश्विन के बाद भारत को मिल एक और खतरनाक ऑफ स्पिनर, यूट्यूब से सीखी गेंदबाजी, 5 मैचों में झटके 24 विकेट

6 फीट 2 इंच लम्बे निखिल को गेंद से उछाल और डिप मिलता है। उनके एक्शन में अग्रेसिव स्ट्राइड है, और वे अपनी लम्बाई का उपयोग करते हुए गेंद में ड्रफ्ट और शार्प टर्न पैदा करते हैं। हरियाणा के रोहतक से आने वाले निखिल ने बचपन से टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है जिसमें वे अश्विन की तरह ही कैरम बॉल से बल्लेबाजों को छकाते है। गेंदबाजी की इस कला के बारे में उन्होंने बताया कि यह उन्होंने अश्विन के बॉलिंग के यूट्यूब वीडियो को देखकर सीखी है। उन्होंने कहा, "अश्विन मेरे आइडल है, मैने घंटों तक उनके वीडियो को देखकर सीखा है, वे जादूगर हैं। मुझे गेंदबाजी में वेरिएशन्स बहुत पसंद है, और अश्विन का दाएं हाथ के बल्लेबाजों को छकाना मुझे काफी रोमांचित करता है।"