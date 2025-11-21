Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अश्विन के बाद भारत को मिल एक और खतरनाक ऑफ स्पिनर, यूट्यूब से सीखी गेंदबाजी, 5 मैचों में झटके 24 विकेट

मोडर्न डे स्पेशलिस्ट रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेट ऐसे ही एक ऑफ-स्पिनर की तलाश में है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से चर्चा में आए ऑफ-स्पिनर निखिल कश्यप को संभावित विकल्प माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 21, 2025

हरियाणा के ऑफ-स्पिनर निखिल कश्यप (photo - BCCI Domastic/X)

Nikhil Kashyap; Ranji Trophy 2025: भारत ने क्रिकेट की दुनिया को कई वर्ल्ड क्लास ऑफ-स्पिनर दिए है। विश्व क्रिकेट में अश्विन, हरभजन, प्रज्ञान ओझा जैसे नाम छाए रहे। लेकिन अब भारत में उस क्वालिटी के ऑफ-स्पिनरों की कमी दिखाई दे रही है। आधुनिक क्रिकेट में रिस्ट स्पिनरों (wrist-spiners) का दौर बढ़ा है, जिसकी वजह से ओर्थोडॉक्स ऑफ-स्पिनर (orthodox off- spinner) को मौके कम मिल रहे हैं।

मोडर्न डे स्पेशलिस्ट रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेट ऐसे ही एक ऑफ-स्पिनर की तलाश में है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से चर्चा में आए ऑफ-स्पिनर निखिल कश्यप को संभावित विकल्प माना जा रहा है। निखिल ने रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू सीजन में ही 5 मैचों में 24 विकेट लेकर सबको प्रभावित कर दिया है। वह फिलहाल रणजी के इस सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने की सूची में नौवें स्थान पर है, जो कि टॉप- 20 में एकमात्र ऑफ- स्पिनर है।

रविचंद्रन अश्विन है आइडल

6 फीट 2 इंच लम्बे निखिल को गेंद से उछाल और डिप मिलता है। उनके एक्शन में अग्रेसिव स्ट्राइड है, और वे अपनी लम्बाई का उपयोग करते हुए गेंद में ड्रफ्ट और शार्प टर्न पैदा करते हैं। हरियाणा के रोहतक से आने वाले निखिल ने बचपन से टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है जिसमें वे अश्विन की तरह ही कैरम बॉल से बल्लेबाजों को छकाते है। गेंदबाजी की इस कला के बारे में उन्होंने बताया कि यह उन्होंने अश्विन के बॉलिंग के यूट्यूब वीडियो को देखकर सीखी है। उन्होंने कहा, "अश्विन मेरे आइडल है, मैने घंटों तक उनके वीडियो को देखकर सीखा है, वे जादूगर हैं। मुझे गेंदबाजी में वेरिएशन्स बहुत पसंद है, और अश्विन का दाएं हाथ के बल्लेबाजों को छकाना मुझे काफी रोमांचित करता है।"

"एक अच्छा स्पिनर किसी भी पिच पर विकेट ले सकता है"

17 साल की उम्र में पहली बार लेदर बॉल को हाथ में पकड़ने वाले निखिल को टीम में जगह जयंत यादव के पुडुचेरी चले जाने से मिली। निखिल ने बताया कि ऑफ- स्पिनर होना एक चैलेंज है, क्योंकि कप्तान एक ऑफ स्पिनर को तब ही गेंद थमाता है, जब क्रीज पर कोई खब्बू बल्लेबाज हो। अगर विपक्षी टीम दाएं हाथ के बल्लेबाजों से सजी है, तो दोनों छोर से लेफ्ट आर्म स्पिनर को ऑपरेट करते हुए देखा जाता है।

निखिल ने आगे कहा, "मुझे कोई डर नहीं है, दाएं हाथ के बल्लेबाजों को गेंद डालना और फ्लैट पिच पर उनका विकेट लेना मुझे अलग स्तर की संतुष्टि देता है। एक अच्छा स्पिनर किसी भी पिच पर विकेट ले सकता है। मैं खुद को एक विकेट टेकर के रूप में देखता हूं, और हमेशा विकेट के लिए ही जाता हूं। अश्विन को ग्रेट इसिलिए कहा जाता है, क्योंकि वे जहां भी खेले हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है।"

भारत को तलाश है अश्विन के विकल्प की

रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेट को एक क्वालिटी ऑफ- स्पिनर की तलाश है। टीम में अभी वॉशिंगटन सुंदर को उनके स्थान पर देखा जा रहा है। इसके अलावा तनुष कोटियन को भी एक विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन से निखिल ने भी भारतीय टीम में अपनी जगह के लिए चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनमें विकेट लेने की क्षमता है और अपने वेरिएशंस से वे किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते है।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: जल्द शुरू होगा दिन, हल्का नाश्ता, देर से लंच और लंबे समय तक स्विंग करती गेंद, गुवाहाटी टेस्ट नहीं आसान
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 10:59 am

Published on:

21 Nov 2025 10:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अश्विन के बाद भारत को मिल एक और खतरनाक ऑफ स्पिनर, यूट्यूब से सीखी गेंदबाजी, 5 मैचों में झटके 24 विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 1st Innings Highlights: मिचेल स्टार्क की कहर बरपती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने, 172 पर हुई ढेर

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Pitch Report: आधे घंटे पहले मैच शुरू होने से तेज गेंदबाजों को होगा फायदा, देर तक मिलेगी स्विंग, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

क्रिकेट

Aus vs Eng 1st Test: मिचेल स्टार्क ने एशेज में रचा इतिहास, पहले दिन ही हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Aus vs Eng 1st Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Weather Report: दूसरे टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन, जानें गुवाहाटी के मौसम का हाल

IND vs SA 2nd Test Weather Report
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.