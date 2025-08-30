Patrika LogoSwitch to English

6,6,6,6,6,6,6,6… नितीश राणा ने 8 चौके और 15 छक्कों के साथ DPL का सबसे तेज शतक ठोक उड़ाया गर्दा

Nitish Rana's Fastest Hundred in DPL 2025: डीपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला शुक्रवार को वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस और साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नितीश राणा ने महज 55 गेंदों पर 8 चौके और 15 छक्‍कों की मदद से नाबाद 134 रन की पारी खेलते हुए लायंस को जीत के साथ क्‍वालीफायर में पहुंचाया।

भारत

lokesh verma

Aug 30, 2025

Nitish Rana's Fastest Hundred in DPL 2025
डीपीएल 2025 में शॉट खेलते वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस के कप्‍तान नितीश राणा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/DelhiPLT20)

Nitish Rana's Fastest Hundred in DPL 2025: अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार की रात कुछ खास देखने को मिला। दो साल के उतार-चढ़ाव भरे प्रवास के बाद दिल्ली की टीम में वापसी कर रहे नितीश राणा ने एक ऐसी पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पिंडली की चोट और खराब दौर से जूझते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान ने दिखा दिया कि उन्हें दिल्ली का अगला बड़ा खिलाड़ी क्यों माना जा रहा था। राणा ने सिर्फ 55 गेंदों पर 8 चौके और 15 छक्‍कों की मदद से नाबाद 134 रन की पारी खेली। ये इस सीजन का किसी बल्‍लेबाज का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर है। राणा ने 42 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो लीग के इतिहास का तीसरा सबसे तेज़ शतक था। अब उनकी टीम दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) के दूसरे क्वालीफायर में पहुंच गई है।

मैच का हाल

शुक्रवार को दिन की शुरुआत में लगातार बारिश के कारण मैच में देरी हुई, क्योंकि क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर दोनों के मैच नए समय पर शुरू हुए। एलिमिनेटर में साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अनमोल शर्मा (55) और तेजस्‍वी दहिया (60) के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में पांच कि विकेट के नुकसान पर 201 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। इसके जवाब में वेस्‍ट दिल्‍ली लॉयंस ने 17 गेंद शेष रहते कप्‍तान नितीश राणा के नाबाद 134 रनों की बदौलत तीन विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की।

नीतीश राणा आखिरकार घर जैसा महसूस कर रहे हैं!

2023 में राणा ने दिल्ली क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी जगह काफी युवा यश ढुल को कप्तान बनाया गया था। उत्तर प्रदेश ने उन्हें खेलते रहने का मंच दिया, लेकिन यह फैसला हमेशा अधूरा सा लगता था। जब डीपीएल 2025 की नीलामी का समय आया तो राणा ने दिल्ली में वापसी की घोषणा करके सभी को चौंका दिया और वापसी को संभव बनाने के लिए डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली का शुक्रिया अदा किया।

डीपीएल इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

165 रन - आयुष बदोनी (साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़) 2024
134* रन - नितीश राणा (वेस्ट दिल्ली लायंस)  2025
121* रन - अनुज रावत (ईस्ट दिल्ली राइडर्स) 2024

Published on:

30 Aug 2025 08:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 6,6,6,6,6,6,6,6… नितीश राणा ने 8 चौके और 15 छक्कों के साथ DPL का सबसे तेज शतक ठोक उड़ाया गर्दा

