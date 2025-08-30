6,6,6,6,6,6,6,6… नितीश राणा ने 8 चौके और 15 छक्कों के साथ DPL का सबसे तेज शतक ठोक उड़ाया गर्दा

Nitish Rana's Fastest Hundred in DPL 2025: अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार की रात कुछ खास देखने को मिला। दो साल के उतार-चढ़ाव भरे प्रवास के बाद दिल्ली की टीम में वापसी कर रहे नितीश राणा ने एक ऐसी पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पिंडली की चोट और खराब दौर से जूझते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान ने दिखा दिया कि उन्हें दिल्ली का अगला बड़ा खिलाड़ी क्यों माना जा रहा था। राणा ने सिर्फ 55 गेंदों पर 8 चौके और 15 छक्‍कों की मदद से नाबाद 134 रन की पारी खेली। ये इस सीजन का किसी बल्‍लेबाज का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर है। राणा ने 42 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो लीग के इतिहास का तीसरा सबसे तेज़ शतक था। अब उनकी टीम दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) के दूसरे क्वालीफायर में पहुंच गई है।