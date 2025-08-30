Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

DPL 2025: नीतीश राणा ने की ऐसी तुड़ाई दिग्वेश राठी ने खोया आपा, मैदान पर बुरी तरह भिड़े, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव, देखें VIDEO

नीतीश ने मात्र 55 गेंद पर 15 छक्के और आठ चौकों की मदद से नाबाद 134 रनों की पारी खेली। नीतीश ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के किसी गेंदबाज को नहीं बक्षा और सब की जमकर कुटाई की।

भारत

Siddharth Rai

Aug 30, 2025

नीतीश राणा और दिग्वेश राठी आपस में भिड़ गए (Photo - DPL 2025 Video Screenshot)

West Delhi Lions vs South Delhi Superstarz, DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 का एलिमिनेटर मुक़ाबला वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला गया। इस मैच में खब्बू बल्लेबाज नीतीश राणा ने वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और तूफानी शतक जड़ा। उनके इस शतक की मदद से वेस्ट दिल्ली लायंस ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को सात विकेट से हरा दिया।

नीतीश ने मात्र 55 गेंद पर 15 छक्के और आठ चौकों की मदद से नाबाद 134 रनों की पारी खेली। नीतीश ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के किसी गेंदबाज को नहीं बक्षा और सब की जमकर कुटाई की। इस दौरान उनकी गेंदबाज दिग्वेश राठी से झड़प हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झड़प इतनी खतरनाक थी कि दोनों खिलाड़ियों को अलग करने के लिए अंपायर और साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा।

वीडियो में देखा जा सकता है कि राठी के ओवर की पहली पांच गेंद पर 11 रन आ गए थे। जिसमें नीतीश ने एक चौका और एक छक्का लगाया था। आखिरी गेंद फेंके के लिए राठी रनअप तो लेते हैं, मगर आखिरी वक़्त पर वह गेंद नहीं फेकते। उनकी इस हरकत से नितीश इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद जब राठी फिर से रनअप लेकर बॉल डालने आते हैं तो इस बार नितीश अपनी जगह से हट जाते हैं। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान होता है।

अब जब राठी गेंद फेकते हैं तो नितीश जोरदार रिवर्स स्वीप खेलते हैं और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार छक्के के लिए जाती है। नितीश इसके बाद राठी के अंदाज़ में सेलिब्रेशन करते हैं और अपने बल्ले पर कुछ लिखने की एक्टिंग करते हैं। यह देख राठी अपना आपा खो देते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं। इसी बीच अंपायर और अन्य खिलाड़ियों ने आकर उन्हें अलग किया और मामला शांत हुआ।

विवाद यहीं नहीं थमा। इसके तुरंत बाद, कृष यादव ने अमन भारती की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री पार करने की कोशिश की, लेकिन अनमोल शर्मा ने उनका कैच लपक लिया। अमन भारती ने सेलिब्रेट करते हुए उन्हें कुछ कहा। जिसके बाद ये दोनों खिलाड़ी भी आपस में भिड़ गए। गेंदबाज अमन भारती और यादव के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों पक्षों के खिलाड़ी धक्का-मुक्की करने लगे, जिसके बाद अधिकारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Aug 2025 09:03 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025: नीतीश राणा ने की ऐसी तुड़ाई दिग्वेश राठी ने खोया आपा, मैदान पर बुरी तरह भिड़े, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव, देखें VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.