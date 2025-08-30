DPL 2025: नीतीश राणा ने की ऐसी तुड़ाई दिग्वेश राठी ने खोया आपा, मैदान पर बुरी तरह भिड़े, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव, देखें VIDEO

वीडियो में देखा जा सकता है कि राठी के ओवर की पहली पांच गेंद पर 11 रन आ गए थे। जिसमें नीतीश ने एक चौका और एक छक्का लगाया था। आखिरी गेंद फेंके के लिए राठी रनअप तो लेते हैं, मगर आखिरी वक़्त पर वह गेंद नहीं फेकते। उनकी इस हरकत से नितीश इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद जब राठी फिर से रनअप लेकर बॉल डालने आते हैं तो इस बार नितीश अपनी जगह से हट जाते हैं। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान होता है।