टीम इंडिया में वापसी करना चाहता हूं… DPL 2025 का खिताब जीतने के बाद नितीश राणा ने बताई अपनी ख्वाहिश

दो उथल-पुथल भरे सालों के बाद नितीश राणा घर (दिल्‍ली) लौट आए हैं। वह बेहतर अवसरों की तलाश में उत्तर प्रदेश चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डीडीसीए की मदद और मन बदलने के बाद वह अरुण जेटली स्टेडियम लौटे और क्या शानदार वापसी की है। उन्‍होंने अपनी बल्‍लेबाजी से सबको अपना मुरीद बना लिया है। बता दें कि नितीश राणा ने अब तक भारत के लिए एक वनडे और दो टी20 मैच खेले हैं। वनडे में उन्‍होंने महज 7 रन तो टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 15 रन बनाए। उन्‍होंने अपने आखिरी वनडे और टी20 मुकाबले जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेले थे। उस खराब प्रदर्शन के बाद वह टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए थे।