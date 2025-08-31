कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा… नितीश राणा ने दिग्वेश राठी संग हुई भिड़ंत पर तोड़ी चुप्पी

Nitish Rana on Fight with Digvesh Rathi: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) के एलिमिनेटर मुकाबले में शुक्रवार रात वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नितीश राणा और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के गेंदबाज दिग्वेश राठी की भिड़ंत हो गई थी। बीच मैदान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद महिला अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा था। अगले दिन डीपीएल की ओर से दिग्वेश राठी पर आचार संहिता उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगया गया था तो वहीं नितीश राणा पर भी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया था। इसी बीच अब लायंस के कप्तान नितीश राणा ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है।
दरअसल, विवाद की शुरुआत साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के गेंदबाज दिग्वेश राठी ने की थी। उन्होंने रनअप लेने के बाद गेंद नहीं फेंकी। ये देख नितीश का पारा हाई हो गया। दिग्वेश फिर रनअप लेकर गेंद फेंकने आए तो इस बार नितीश हट गए। इसके बाद दोनों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं हुई। फिर दिग्वेश की गेंद पर नितीश ने छक्का जड़कर कुछ कहा और फिर से दोनों की झड़प हुई तो और अंपायर को मामला शांत कराना पड़ा। जिसका वीडियो डीपीएल टी20 के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया और वह देखते ही देखते वायरल हो गया।
नितीश राणा ने अपनी टीम के फाइनल में पहुंचने पर कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन सही या कौन गलत है। वो अपनी टीम के लिए और मैं अपनी टीम के लिए मैच जीतने उतरा था। क्रिकेट के खेल का सम्मान करना उसकी और मेरी जिम्मेदारी है। उसने ही विवाद की शुरुआत की थी। मैं ये नहीं कहता कि कैसे या क्या हुआ, क्योंकि यह अनुचित होगा।
नितीश ने कहा कि हां... अगर कोई मुझे छेड़ेगा या मेरे सामने आएगा तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से इसी तरह क्रिकेट खेला है। कोई अगर ये सोचता है कि वह मुझे छेड़कर, मुझे उकसाते हुए आउट कर देगा तो मैं भी छक्का मारकर जवाब दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि एलिमिनेटर में जो हुआ वो इसी का एक उदाहरण है।
बता दें कि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को हराने के बाद नितीश राणा की अगुवाई वाली वेस्ट दिल्ली लायंस की भिड़ंत शनिवार रात ईस्ट दिल्ली राइडर्स से हुई। इस मुकाबले में लायंस ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। आज 31 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।