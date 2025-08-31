Patrika LogoSwitch to English

कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा… नितीश राणा ने दिग्वेश राठी संग हुई भिड़ंत पर तोड़ी चुप्पी

Nitish Rana on Fight with Digvesh Rathi: वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नितीश राणा ने दिग्वेश राठी से हुई लड़ाई पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा।

भारत

lokesh verma

Aug 31, 2025

Nitish Rana on Fight with Digvesh Rathi
डीपीएल 2025 में एलिमिनेटर मैच के बीच हुई नितीश राणा और दिग्‍वेश राठी की बहस। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Nitish Rana on Fight with Digvesh Rathi: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) के एलिमिनेटर मुकाबले में शुक्रवार रात वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस के कप्‍तान नितीश राणा और साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स के गेंदबाज दिग्‍वेश राठी की भिड़ंत हो गई थी। बीच मैदान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद महिला अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा था। अगले दिन डीपीएल की ओर से दिग्‍वेश राठी पर आचार संहिता उल्‍लंघन करने के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगया गया था तो वहीं नितीश राणा पर भी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया था। इसी बीच अब लायंस के कप्‍तान नितीश राणा ने इस मामले में अपनी चुप्‍पी तोड़ी है।

ये था पूरा मामला

दरअसल, विवाद की शुरुआत साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के गेंदबाज दिग्वेश राठी ने की थी। उन्‍होंने रनअप लेने के बाद गेंद नहीं फेंकी। ये देख नितीश का पारा हाई हो गया। दिग्वेश फिर रनअप लेकर गेंद फेंकने आए तो इस बार नितीश हट गए। इसके बाद दोनों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं हुई। फिर दिग्‍वेश की गेंद पर नितीश ने छक्‍का जड़कर कुछ कहा और फिर से दोनों की झड़प हुई तो और अंपायर को मामला शांत कराना पड़ा। जिसका वीडियो डीपीएल टी20 के ऑफिशियल एक्‍स अकाउंट से पोस्‍ट किया और वह देखते ही देखते वायरल हो गया।

ये भी पढ़ें

DPL 2025: नितीश राणा ने फिर उड़ाया गर्दा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में पहुंची वेस्ट दिल्ली लायंस
क्रिकेट
EDR vs WDL Qualifier 2 Highlights

नितीश राणा ने तोड़ी चुप्‍पी

नितीश राणा ने अपनी टीम के फाइनल में पहुंचने पर कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन सही या कौन गलत है। वो अपनी टीम के लिए और मैं अपनी टीम के लिए मैच जीतने उतरा था। क्रिकेट के खेल का सम्मान करना उसकी और मेरी जिम्मेदारी है। उसने ही विवाद की शुरुआत की थी। मैं ये नहीं कहता कि कैसे या क्या हुआ, क्योंकि यह अनुचित होगा। 

'मैं भी छक्का मारकर जवाब दे सकता हूं'

नितीश ने कहा कि हां... अगर कोई मुझे छेड़ेगा या मेरे सामने आएगा तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से इसी तरह क्रिकेट खेला है। कोई अगर ये सोचता है कि वह मुझे छेड़कर, मुझे उकसाते हुए आउट कर देगा तो मैं भी छक्का मारकर जवाब दे सकता हूं। उन्‍होंने कहा कि एलिमिनेटर में जो हुआ वो इसी का एक उदाहरण है।

आज खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

बता दें कि साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स को हराने के बाद नितीश राणा की अगुवाई वाली वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस की भिड़ंत शनिवार रात ईस्‍ट दिल्‍ली राइडर्स से हुई। इस मुकाबले में लायंस ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। आज 31 अगस्‍त को वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस और सेंट्रल दिल्‍ली किंग्‍स के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।

Latest Cricket News

Published on:

31 Aug 2025 01:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा… नितीश राणा ने दिग्वेश राठी संग हुई भिड़ंत पर तोड़ी चुप्पी

