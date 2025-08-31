कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा… नितीश राणा ने दिग्वेश राठी संग हुई भिड़ंत पर तोड़ी चुप्पी

Nitish Rana on Fight with Digvesh Rathi: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) के एलिमिनेटर मुकाबले में शुक्रवार रात वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस के कप्‍तान नितीश राणा और साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स के गेंदबाज दिग्‍वेश राठी की भिड़ंत हो गई थी। बीच मैदान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद महिला अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा था। अगले दिन डीपीएल की ओर से दिग्‍वेश राठी पर आचार संहिता उल्‍लंघन करने के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगया गया था तो वहीं नितीश राणा पर भी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया था। इसी बीच अब लायंस के कप्‍तान नितीश राणा ने इस मामले में अपनी चुप्‍पी तोड़ी है।