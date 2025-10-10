Patrika LogoSwitch to English

मुझे संन्यास के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, अश्विन ने अपने अचानक रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सच्चाई यह है कि संन्यास का फैसला करने से पहले दो-तीन लोगों ने मुझे ऐसा करने से इनकार किया था, लेकिन मैंने अपना फैसला लिया। असल में, वे चाहते थे कि मैं और खेलूं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 10, 2025

R Ashwin likely play The Hundred League

भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन। (फोटो सोर्स: IANS)

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का उनका फैसला निजी था और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल ब्रिस्बेन में 2024-25 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने इस साल अगस्त में आइपीएल से भी संन्यास की घोषणा कर दी। इससे वह दुनिया भर की टी-20 लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। वह इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनेंगे।

लोगों ने मुझे मना भी किया था

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सच्चाई यह है कि संन्यास का फैसला करने से पहले दो-तीन लोगों ने मुझे ऐसा करने से इनकार किया था, लेकिन मैंने अपना फैसला लिया। असल में, वे चाहते थे कि मैं और खेलूं।

रोहित ने कहा था, फिर से सोच ले

अश्विन ने बताया कि तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा ने भी मुझे इस बारे में फिर से सोचने को कहा था। कोच गौतम गंभीर ने भी मुझे दोबारा सोचने को कहा था। लेकिन मैंने संन्यास के बारे में चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर से ज्यादा बात नहीं की। अश्विन ने कहा, जब खेल से संन्यास लेने की बात आती है तो यह निजी फैसला होता है और मेरा फैसला भी निजी था।

अटकलों पर लगा विराम

अश्विन के इस बयान के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया है कि टीम प्रबंधन ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली की सीनियर जोड़ी के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को उनके साथ स्पष्ट संवाद करना चाहिए। टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित और कोहली दोनों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। लेकिन रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।

विराट-रोहित को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं

अश्विन ने कहा, विराट वनडे क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। जिस तरह से उन्होंने और रोहित ने 2023 विश्व कप में बल्लेबाजी की, उन्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उनसे बातचीत हुई होगी। विराट और रोहित के साथ जो भी चर्चा होनी थी, वह हो चुकी होगी। उनके साथ स्पष्ट संवाद होना चाहिए।'

Published on:

10 Oct 2025 10:21 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मुझे संन्यास के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, अश्विन ने अपने अचानक रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

