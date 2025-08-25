42 गेंद पर शतक ठोकने के बाद संजू सैमसन का बड़ा बयान, कहा – इस टैलेंट के साथ…

सैमसन ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मुझे इन युवा खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जितना समय मैं उनके साथ बिता रहा हूं, उतना ही मैं उत्साहित हो रहा हूं। हमारी टीम में बहुत शानदार प्रतिभाएं हैं। यह देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि केरल क्रिकेट में इतनी प्रतिभा है। मैं अनुरोध करता हूं कि स्थानीय मैचों और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगले एक-दो साल में हमें एक और खिलाड़ी देश के लिए खेलता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रतिभा के साथ हम ज्यादा दूर नहीं हैं।”