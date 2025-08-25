42 गेंद पर शतक ठोकने के बाद संजू सैमसन का बड़ा बयान, कहा – इस टैलेंट के साथ…

केरल के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ तूफानी शतक बनाकर कोच्चि ब्लू टाइगर्स को आखिरी गेंद पर शानदार जीत दिलाई। केरल क्रिकेट लीग (KCL) के पहले दो मुकाबलों में संजू ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की थी। पिछले मुक़ाबले में उन्होंने 22 गेंदों में केवल 13 रन बनाए थे।
लेकिन जब इस मुक़ाबले में सेलर्स ने 237 रनों के विशाल लक्ष्य दिया, तो संजू ने ज़िम्मेदारी उठाते हुए ओपन करने का फैसला किया और मात्र 42 गेंद पर शतक ठोकते हुए 13 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेली। एशिया कप के लिए टीम चुने जाने और शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब संजू सलामी बल्लेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन उनका यह शतक एक स्टेटमेंट है।
सैमसन ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने के बाद कहा, "अपने घरेलू दर्शकों के सामने मैच हारना आसान नहीं है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में स्टेडियम आए।" सैमसन ने स्वीकार किया कि वह अभी अपनी युवा टीम के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लीग में उभरते हुए युवा खिलाड़ियों ने उन्हें आश्चर्यचकित किया है। उन्होंने केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) और खिलाड़ियों से इन उभरते सितारों पर ध्यान देने की अपील की।
सैमसन ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मुझे इन युवा खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जितना समय मैं उनके साथ बिता रहा हूं, उतना ही मैं उत्साहित हो रहा हूं। हमारी टीम में बहुत शानदार प्रतिभाएं हैं। यह देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि केरल क्रिकेट में इतनी प्रतिभा है। मैं अनुरोध करता हूं कि स्थानीय मैचों और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगले एक-दो साल में हमें एक और खिलाड़ी देश के लिए खेलता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रतिभा के साथ हम ज्यादा दूर नहीं हैं।”
सैमसन पिछले कुछ समय से भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में ओपन कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल पांच पारियों में उन्होंने तीन शतक बनाए थे। पिछले साल वे भारत के शीर्ष टी20 बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 12 पारियों में 436 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 43.60 और स्ट्राइक रेट 180.16 रहा।