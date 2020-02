क्रिकेट में नहीं देखा होगा ऐसा नजारा, उल्टे बल्ले के साथ दौड़े भारी-भरकम आजम, देखें वीडियो

लाहौर : पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) चल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मोइन खान के बेटे आजम खान (Azam Khan) रविवार को ऐसी हरकत की कि वह सुर्खियों में आ गए हैं। इसका कारण रहा, उनका अनोखे अंदाज में रन लेना। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ओर से खेल रहे आजम ने कराची किंग्स के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान उल्टे बल्ले से रन लेते दिखे। उनक यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है। ट्विटर पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। कुछ प्रशंसकों ने तो इसे क्रिकेट का नया रूप करार दिया।

इस वजह से हो रही है चर्चा

आजम खान ने इस मैच में 46 रनों की मैच विजयी पारी खेली और इस मैन ऑफ द मैच भी रहे। इस दौरान जब वह रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, तब उनके बल्ले का मुंह उल्टा था यानी उन्होंने अपने हाथ में बल्ले को ऊपर से पकड़ रखा था और बॉटम उनके हाथों में था। क्रिकेट में शायद ही किसी बल्लेबाज को ऐसा करते देखा गया हो। इस कारण उनका यह वीडियो वायरल हो गया है।

If you hold the bat upside down, you get to the crease early

The Legend Azam Khan#PSLV2020 pic.twitter.com/JiXsIHIeOk