वेलिंग्टन टी-20 : न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया से 3-2 से जीती सीरीज, गुप्टिल ने खेली तूफानी पारी

नई दिल्ली। मैन ऑफ द मैच मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill) (71) के विस्फोटक पारी की बदौलत न्यूजीलैंड (New Zealand) ने रविवार को यहां वेस्टपैक स्टेडियम में खेले गए पांचवें और अंतिम टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 7 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 142 रन का स्कोर बनाया, जिसे मेजबान न्यूजीलैंड ने 15.3 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

It’s on the roof 🚀 @Martyguptill is putting on a clinic. #NZvAUS | https://t.co/nU0Cro1Zuv pic.twitter.com/epd8wAKpPZ

गुप्टिल को मिला मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

कीवी टीम के लिए गुप्टिल ने 46 गेंदों पर सात चौके और चार छक्के लगाए। गुप्टिल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। उनके अलावा डेवन कॉन्वे ने 28 गेंदों पर 36 और ग्लैन फिलिप्स ने 16 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाकर टीम को सात विकेट से जीत दिला दी।

New Zealand win the game and the series 👏



A 106-run opening stand sets up a seven-wicket victory for the hosts.#NZvAUS | https://t.co/L6nrYPfMzJ pic.twitter.com/9wQwHDpKTC