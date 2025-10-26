NZ vs ENG 1st ODI Highlights: बेकार गया हैरी ब्रूक का तूफानी शतक, न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीता मुकाबला

New Zealand vs England 1st ODI Highlights: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ बे ओवल में खेले गए पहले वनडे मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में टॉस जीतकर न्‍यूजीलैंड पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी इंग्‍लैंड की टीम कप्‍तान हैरी ब्रूक के तूफानी शतक की बदौलत स्‍कोर बोर्ड 223 रन लगाए थे। इसके जवाब में कीवी टीम ने 36.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को आसानी से हासिल करते हुए 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।