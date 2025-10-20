Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

NZ vs ENG: आदिल रशीद के चौके के दम पर दूसरा टी20 जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

NZ vs Eng 2nd T20I Highlights: न्‍यूजीलैंड और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर मेहमान इंग्‍लैंड ने 1-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अब आखिरी मुकाबला 23 अक्‍टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

NZ vs Eng 2nd T20I Highlights

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जीत की खुशी मनाते इंग्‍लैंड के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

NZ vs Eng 2nd T20I Highlights: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 65 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड हासिल कर ली है, क्‍योंकि सीरीज का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया था। मेहमान टीम को जीत दिलाने में स्पिनर आदिल रशीद की अहम भूमिका रही, जिन्होंने चार विकेट अपने नाम किए। अब इस सीरीज का आखिरी और तीसरा टी20 इंटरनेशनल 23 अक्‍टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देश तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे।

इंग्लैंड ने बना डाले 236 रन

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाए। टीम 68 के स्कोर तक जोस बटलर (4) और जैकब बेथेल (24) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान हैरी ब्रूक ने फिल सॉल्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी करते हुए इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया।

हैरी ब्रूक 78 रन तो फिल सॉल्ट ने खेली 85 रन की पारी

हैरी ब्रूक 35 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 78 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिल सॉल्ट ने 56 गेंदों में 85 रन जुटाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 11 चौके शामिल रहे। इंग्लैंड की ओर से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि जैकब बैथेल और माइकल ब्रेसवेल को 1-1 विकेट हाथ लगा।

महज 171 रन पर सिमटी न्यूजीलैंड

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवरों में महज 171 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 18 के स्कोर तक दो विकेट गंवा दिए थे। यहां से टिम सेफर्ट (39) ने मार्क चैपमैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़ते हुए कीवी टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन चैपमैन (28) के आउट होते ही न्यूजीलैंड लडखड़ा गई।

आदिल रशीद ने 4 ओवरों में 32 रन देकर 4 विकेट झटके

इस बीच कप्तान मिचेल सैंटनर ने 15 गेंदों में 36 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन न्यूजीलैंड को जीत नहीं दिला सके। इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने 4 ओवरों में 32 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि ल्यूक वुड, ब्रायडन कार्स और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

20 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs ENG: आदिल रशीद के चौके के दम पर दूसरा टी20 जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘तीनों फॉर्मेट के बनेंगे महान खिलाड़ी’, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के लिए की भविष्यवाणी

Rohit Sharma
क्रिकेट

वेस्टइंडीज के लिए वनडे सीरीज खेलेगा ये स्पिनर! जेसन होल्डर भी करने जा रहे हैं वापसी

Akeal Hosain
क्रिकेट

रिटायरमेंट की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी का टेस्ट डेब्‍यू, फिक्सिंग में एक साल का लग चुका है बैन

39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan
क्रिकेट

रोहित शर्मा नीतीश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपते समय हो गए थे भावुक, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut
क्रिकेट

Happy Diwali… विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर तक कई क्रिकेटरों ने फैंस को खास मैसेज भेजकर दी दिवाली की शुभकामनाएं

Happy Diwali wishes of Cricketers
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.