NZ vs ENG: आदिल रशीद के चौके के दम पर दूसरा टी20 जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

NZ vs Eng 2nd T20I Highlights: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 65 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड हासिल कर ली है, क्‍योंकि सीरीज का पहला मुकाबला बारिश में धुल गया था। मेहमान टीम को जीत दिलाने में स्पिनर आदिल रशीद की अहम भूमिका रही, जिन्होंने चार विकेट अपने नाम किए। अब इस सीरीज का आखिरी और तीसरा टी20 इंटरनेशनल 23 अक्‍टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देश तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे।