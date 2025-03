NZ vs PAK: मुहम्मद अब्बास ने डेब्यू मैच में पाकिस्तान को दिन में दिखाए तारे, इस भारतीय खिलाड़ी का तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

क्रुणाल पंड्या का तोड़ा रिकॉर्ड 21 वर्षीय मुहम्मद अब्बास न्यूलीलैंड की तरफ से छठे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने डेब्यू मैच में महज 24 गेंद में अर्द्धशतक ठोक दिया। हालाकि वह अर्द्धशतक ठोकने के बाद आउट हो गए, लेकिन जितनी देर क्रीज पर रहे पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट लगाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 26 गेंदों में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के संग 52 रन बनाए। मुहम्मद अब्बास ने इस दौरान भारतीय क्रिकेटर क्रुणाल पंड्या का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 26 गेंदों में अर्द्धशतक लगाया था।

यह भी पढ़ें

वनडे डेब्यू मैच में सबसे तेज फिफ्टी

– 24 गेंद vs पाकिस्तान, 2025– 26 गेंद vs इंग्लैंड, 2021– 26 गेंद vs यूएई, 2023– 33 गेंद vs श्रीलंका, 2021– 35 गेंद vs न्यूजीलैंड, 1991