NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
NZ vs WI 3rd T20i Highlights: वेस्टइंडीज की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। जहां दोनों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दो मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर चल रही इस सीरीज का तीसरा मुकाबला सैक्सटन ओवल में खेला गया। इस मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इस मुकाबले में विंडीज टीम को आखिरी ओवर में महज 12 रन की दरकार थी और सिर्फ एक विकेट हाथ में था। शमर स्प्रिंगर 20 गेंदों पर 39 और रोमारियो शेफर्ड 30 गेंदों पर 48 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंचकर काइल जेमीसन की घातक गेंदबाजी के आगे इन दोनों ने घुटने टेक दिए। कैरेबियाई टीम 19.5 ओवर में 168 रनों पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।
इस मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि कि मैं थोड़ा बेचैन था, लेकिन जीत से खुश हूं। अच्छी बात यह है कि अलग-अलग खिलाड़ी अलग-अलग समय पर आगे आ रहे हैं। जब आप ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं जो इतनी गहराई से बल्लेबाजी करती है तो यह हमेशा एक चुनौती होती है। हमें 190 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन, जिस तरह से खिलाड़ियों ने शुरुआत की और ईश ने बीच में बल्लेबाजी की, यह देखना अच्छा था।
वहीं, उन्होंने जेमीसन की आखिरी ओवर में घातक गेंदबाजी को लेकर कहा कि उन्होंने लगातार दो बार ऐसा किया है। इससे मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टी20 विश्व कप में भी ऐसी ही स्थिति में हो सकते हैं और उन्हें फिर से ऐसा करना पड़ सकता है। समस्या यह है कि अगर वह ऐसा करने में इतने अच्छे हैं तो उन्हें ऐसा करते रहना पड़ सकता है।
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा कि अगर आप आखिरी ओवर तक जाते हैं तो आप हमेशा मुकाबले में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे खत्म नहीं कर पाए। वहीं, उन्होंने स्प्रिंगर को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें डेथ ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वह गेंद से विपक्षी टीम को रोकने के लिए जाने जाते हैं और मुझे खुशी है कि वह रोमारियो के साथ बल्ले से भी कमाल कर पाए। इस मैच से कई सकारात्मक बातें सीखने को मिलीं।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 177 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से डेवोन कॉनवे ने 56 और डेरिल मिचेल ने 41 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्य कोई 30 के आंकड़े को नहीं छू सका। वहीं, विंडीज के लिए मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए।
इसके जवाब में पूरी कैरेबियाई टीम 19.5 ओवर में महज 168 रन पर सिमट गई। विंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने 49 रन और शमर स्प्रिंगर ने 39 रन बनाए। वहीं, न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने तीन-तीन विकेट लिए।
