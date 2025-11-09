NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

NZ vs WI 3rd T20i Highlights: वेस्टइंडीज की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। जहां दोनों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दो मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर चल रही इस सीरीज का तीसरा मुकाबला सैक्सटन ओवल में खेला गया। इस मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इस मुकाबले में विंडीज टीम को आखिरी ओवर में महज 12 रन की दरकार थी और सिर्फ एक विकेट हाथ में था। शमर स्प्रिंगर 20 गेंदों पर 39 और रोमारियो शेफर्ड 30 गेंदों पर 48 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंचकर काइल जेमीसन की घातक गेंदबाजी के आगे इन दोनों ने घुटने टेक दिए। कैरेबियाई टीम 19.5 ओवर में 168 रनों पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।