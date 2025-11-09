Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

NZ vs WI 3rd T20i Highlights: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में 9 रनों से करीबी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही मेजबान कीवी टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 09, 2025

NZ vs WI 3rd T20i Highlights

न्‍यूजीलैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

NZ vs WI 3rd T20i Highlights: वेस्टइंडीज की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। जहां दोनों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दो मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर चल रही इस सीरीज का तीसरा मुकाबला सैक्सटन ओवल में खेला गया। इस मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इस मुकाबले में विंडीज टीम को आखिरी ओवर में महज 12 रन की दरकार थी और सिर्फ एक विकेट हाथ में था। शमर स्प्रिंगर 20 गेंदों पर 39 और रोमारियो शेफर्ड 30 गेंदों पर 48 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंचकर काइल जेमीसन की घातक गेंदबाजी के आगे इन दोनों ने घुटने टेक दिए। कैरेबियाई टीम 19.5 ओवर में 168 रनों पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।

'मैं थोड़ा बेचैन था'

इस मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि कि मैं थोड़ा बेचैन था, लेकिन जीत से खुश हूं। अच्छी बात यह है कि अलग-अलग खिलाड़ी अलग-अलग समय पर आगे आ रहे हैं। जब आप ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं जो इतनी गहराई से बल्लेबाजी करती है तो यह हमेशा एक चुनौती होती है। हमें 190 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन, जिस तरह से खिलाड़ियों ने शुरुआत की और ईश ने बीच में बल्लेबाजी की, यह देखना अच्छा था।

जेमीसन की जमकर तारीफ की

वहीं, उन्‍होंने जेमीसन की आखिरी ओवर में घातक गेंदबाजी को लेकर कहा कि उन्‍होंने लगातार दो बार ऐसा किया है। इससे मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टी20 विश्व कप में भी ऐसी ही स्थिति में हो सकते हैं और उन्हें फिर से ऐसा करना पड़ सकता है। समस्या यह है कि अगर वह ऐसा करने में इतने अच्छे हैं तो उन्हें ऐसा करते रहना पड़ सकता है।

'दुर्भाग्य से हम इसे खत्म नहीं कर पाए'

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा कि अगर आप आखिरी ओवर तक जाते हैं तो आप हमेशा मुकाबले में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे खत्म नहीं कर पाए। वहीं, उन्‍होंने स्प्रिंगर को लेकर उन्‍होंने कहा कि उन्हें डेथ ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वह गेंद से विपक्षी टीम को रोकने के लिए जाने जाते हैं और मुझे खुशी है कि वह रोमारियो के साथ बल्ले से भी कमाल कर पाए। इस मैच से कई सकारात्मक बातें सीखने को मिलीं।

एक नजर मैच पर

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 177 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से डेवोन कॉनवे ने 56 और डेरिल मिचेल ने 41 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्‍य कोई 30 के आंकड़े को नहीं छू सका। वहीं, विंडीज के लिए मैथ्‍यू फोर्ड और जेसन होल्‍डर ने 2-2 विकेट लिए।

इसके जवाब में पूरी कैरेबियाई टीम 19.5 ओवर में महज 168 रन पर सिमट गई। विंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने 49 रन और शमर स्प्रिंगर ने 39 रन बनाए। वहीं, न्‍यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने तीन-तीन विकेट लिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

09 Nov 2025 10:28 am

Published on:

09 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

क्रिकेट

IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

Dhruv Jurel
क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, एशिया कप को लेकर गतिरोध हुआ खत्म, जल्द ही टीम इंडिया को सौंपी जाएगी ट्रॉफी

Asia Cup Trophy Row
क्रिकेट

वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट

WPL में जुड़ने वाली है छठी टीम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.