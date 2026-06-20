NZ W vs IRE W: आयरलैंड को हराने में भी न्यूजीलैंड के छूटे पसीने, रोमांचक जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार

शुक्रवार को साउथम्पटन के रोज बाउल में खेले गए आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के ग्रुप B के इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 140 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी और न्यूजीलैंड ने 4 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। आयरलैंड की ओर से कप्तान गैबी लुईस ने 58 रन की पारी खेली, तो ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 59 रन बनाए। इसके अलावा जो भी बल्लेबाज आए, वह दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके और यही वजह रही कि आयरलैंड 4 रन से पीछे रह गया।