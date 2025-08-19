Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होते ही सूर्यकुमार यादव ने की बड़ी घोषणा, टी20 वर्ल्डकप 2026 को लेकर कही ये बात

टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी में व्यस्त होने के कारण शुभमन को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 25 वर्षीय गिल का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 15 मुकाबलों में 50 की औसत के साथ 650 रन बनाए।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2025

Asia Cup 2025 India Squad Announcement
भारत के पुरुष टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo source: IANS)

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी पर उनका स्वागत किया है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जिसमें गिल को उपकप्तान चुना गया। गिल ने आखिरी मुकाबला 30 जुलाई 2024 को खेला था। उसके बाद भारतीय टीम 12 टी20 मैच खेल चुकी है।

वर्ल्डकप के लिए नए दौर की शुरुआत

सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरे विचार से शुभमन गिल ने भारत की ओर से आखिरी बार श्रीलंका दौरे पर टी20 मैच खेला था। उस समय मैं कप्तान था, जबकि गिल उपकप्तान थे। यहीं से हमने टी20 वर्ल्ड कप के लिए नए दौर की शुरुआत की।" सूर्यकुमार ने 2026 के टी20 विश्व कप की ओर एक कदम के रूप में एशिया कप के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने एशिया कप को टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के लिए पहला बड़ा टूर्नामेंट बताया है।

इस वजह से नहीं खेल पाए टी20

इसके बाद गिल टेस्ट सीरीज में व्यस्त हो गए। टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी में व्यस्त होने के कारण उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 25 वर्षीय गिल का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 15 मुकाबलों में 50 की औसत के साथ 650 रन बनाए। इस दौरान गिल के बल्ले से छह अर्धशतक निकले। आईपीएल 2024 में उन्होंने 12 मुकाबलों में 426 रन जुटाए।

टी20 क्रिकेट में गिल के प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने भारत की ओर से 21 मुकाबले खेलते हुए 30.42 की औसत के साथ 578 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले। गिल उन चुनिंदा भारतीयों में शुमार हैं, जिन्होंने तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाए।

Published on:

19 Aug 2025 06:32 pm

एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होते ही सूर्यकुमार यादव ने की बड़ी घोषणा, टी20 वर्ल्डकप 2026 को लेकर कही ये बात

