एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होते ही सूर्यकुमार यादव ने की बड़ी घोषणा, टी20 वर्ल्डकप 2026 को लेकर कही ये बात

सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरे विचार से शुभमन गिल ने भारत की ओर से आखिरी बार श्रीलंका दौरे पर टी20 मैच खेला था। उस समय मैं कप्तान था, जबकि गिल उपकप्तान थे। यहीं से हमने टी20 वर्ल्ड कप के लिए नए दौर की शुरुआत की।" सूर्यकुमार ने 2026 के टी20 विश्व कप की ओर एक कदम के रूप में एशिया कप के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने एशिया कप को टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के लिए पहला बड़ा टूर्नामेंट बताया है।