Asia Cup 2025 के लिए एक और टीम का ऐलान, अनुभवी जतिंदर सिंह को बनाया कप्तान

ओमान एशिया कप 2025 में अनुभवी जतिंदर सिंह की कप्तानी में खेलेगी, जिन्हें 64 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और 61 वनडे मैचों का अनुभव है। ओमान क्रिकेट टीम के हेड कोच पूर्व श्रीलंकाई विकेट-कीपर बल्लेबाज दलीप मेंडिस हैं, जबकि पूर्व मुंबई क्रिकेटर सुलक्षण कुलकर्णी सहायक कोच हैं। यह पहली बार है जब कॉन्टिनेंटल इवेंट में ओमान की टीम शिरकत कर रही है, जबकि इससे पहले 2016, 2021 और 2024 में हिस्सा ले चुकी है।