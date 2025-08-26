Asia Cup 2025 के लिए एक और टीम का ऐलान, अनुभवी जतिंदर सिंह को बनाया कप्तान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को यूएई में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए ओमान ने 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। पहली बार एशिया कप में हिस्सा ले रही ओमान अपने अभियान का आगाज दुबई में 12 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद 15 सितंबर को यूएई और 19 सितंबर को भारत से भिड़ेगी।
ओमान एशिया कप 2025 में अनुभवी जतिंदर सिंह की कप्तानी में खेलेगी, जिन्हें 64 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और 61 वनडे मैचों का अनुभव है। ओमान क्रिकेट टीम के हेड कोच पूर्व श्रीलंकाई विकेट-कीपर बल्लेबाज दलीप मेंडिस हैं, जबकि पूर्व मुंबई क्रिकेटर सुलक्षण कुलकर्णी सहायक कोच हैं। यह पहली बार है जब कॉन्टिनेंटल इवेंट में ओमान की टीम शिरकत कर रही है, जबकि इससे पहले 2016, 2021 और 2024 में हिस्सा ले चुकी है।
ओमान को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान और यूएई संग शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप-बी में हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है।
जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आमिर कलीम, सुफियान महमूद, आशीष ओदेदारा, शकील अहमद, आर्यन बिस्ट, समय श्रीवास्तव, करन सोनावले, हसनैन अली शाह, मुहम्मद इमरान, सुफियान युसूफ, नदीम खान, जिक्रिया इस्लाम, फैजल शाह।