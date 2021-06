ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते लेग स्पिनर हैं। इसके अलावा उनका नाम 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की वजह से क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है। 28 साल पहले आज ही के दिन यानी 4 जून को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में एशेज सीरीज में यह 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' डाली थी। इस टेस्ट मैच में शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गैटिंग के गिल्ले उखाड़ दिए थे। शेन वॉर्न ने जो बॉल फेंकी थी, उसने 90 डिग्री टर्न लेते हुए गैटिंग का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था। एशेज सीरीज में डेब्यू करने से पहले शेन वॉर्न एक औसत लेग स्पिनर थे।

एशेज सीरीज के बाद आए चर्चा में

शेन वॉर्न ने अपना टेस्ट डेब्यू वर्ष 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ किया था। हालांकि पहले टेस्ट में शेन वॉर्न कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे। उन्हें इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक विकेट लिया था। वहीं एशेज सीरीज में डेब्यू करने से पहले शेन वॉर्न के नाम 11 टेस्ट में 32 विकेट दर्ज दर्ज थे। 1992 के बॉक्सिंग डे टेस्ट में वॉर्न ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 52 रन देकर 7 विकेट लिए थे। एशेज सीरीज में वॉर्न ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस सीरीज में उन्होंने 5 टेस्ट में 29 विकेट लिए थे।

