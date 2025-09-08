Pakistan vs Afghanistan Final Highlights: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर त्रिकोणीय टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जीत के हीरो मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने गेंद से पांच विकेट चटकाए और बल्ले से 25 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 15.5 ओवर में महज 66 रन पर ढेर हो गई। इस तरह एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्तान ने 75 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की।
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 11.3 ओवर तक पाकिस्तान 72 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन, कप्तान सलमान आगा के 24, मोहम्मद नवाज के 25 और फहीम अशरफ के 15 रन की मदद से टीम 8 विकेट पर 141 रन तक पहुंची। अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 3, नूर अहमद ने 2, फारूखी ने 2 और अल्लाह गजनाफर ने 1 विकेट लिए।
142 का स्कोर अफगानिस्तान के लिए तब तक आसान लग रहा था, जब तक उसके बल्लेबाज बैटिंग के लिए क्रीज पर नहीं आए थे। शाहीन अफरीदी ने टीम को पहला झटका रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में दिया। वह 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद से लाइन लग गई। अफगानिस्तान मैच में कभी वापसी नहीं कर सकी और लगातार विकेट गंवाती चली गई। 15.5 ओवर में टीम महज 66 रन पर सिमट गई और मैच 75 रन के बड़े अंतर से हार गई।
अफगानिस्तान के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। नवाज ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 5 विकेट लिए और पाकिस्तान को जीत दिला दी। नवाज ने इब्राहिम जादरान, रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजाई, करीम जन्नत और राशिद खान को अपना शिकार बनाया। वहीं, शाहीन अफरीदी ने 1, अबरार अहमद ने 2 और सूफियान मुकीम ने 2 विकेट लिए। 10 में से 9 विकेट पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स ने लिए।