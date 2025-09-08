Pakistan vs Afghanistan Final Highlights: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर त्रिकोणीय टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जीत के हीरो मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने गेंद से पांच विकेट चटकाए और बल्ले से 25 रन की महत्‍वपूर्ण पारी भी खेली। पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्‍तान की पूरी टीम 15.5 ओवर में महज 66 रन पर ढेर हो गई। इस तरह एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्‍तान ने 75 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की।