Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ ट्राई सीरीज पर जमाया कब्‍जा

Pak vs Afg Final Highlights: एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 75 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने ट्राई सीरीज भी अपने नाम कर ली है। इस जीत के हीरो मोहम्मद नवाज रहे, जिन्‍होंने 25 रन की अहम पारी के साथ पांच विकेट भी चटकाए।

भारत

lokesh verma

Sep 08, 2025

Pak vs Afg Final Highlights
Pak vs Afg Final Highlights: विकेट लेने की खुशी मनाते पाकिस्‍तानी गेंदबाज मोहम्‍मद नवाज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Pakistan vs Afghanistan Final Highlights: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर त्रिकोणीय टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जीत के हीरो मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने गेंद से पांच विकेट चटकाए और बल्ले से 25 रन की महत्‍वपूर्ण पारी भी खेली। पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्‍तान की पूरी टीम 15.5 ओवर में महज 66 रन पर ढेर हो गई। इस तरह एशिया कप 2025 से ठीक पहले पाकिस्‍तान ने 75 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की।

पाकिस्तान ने 72 के स्‍कोर पर गंवाए 5 विकेट

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 11.3 ओवर तक पाकिस्तान 72 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन, कप्तान सलमान आगा के 24, मोहम्मद नवाज के 25 और फहीम अशरफ के 15 रन की मदद से टीम 8 विकेट पर 141 रन तक पहुंची। अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 3, नूर अहमद ने 2, फारूखी ने 2 और अल्लाह गजनाफर ने 1 विकेट लिए।

66 के स्‍कोर पर सिमटी अफगानी टीम

142 का स्कोर अफगानिस्तान के लिए तब तक आसान लग रहा था, जब तक उसके बल्लेबाज बैटिंग के लिए क्रीज पर नहीं आए थे। शाहीन अफरीदी ने टीम को पहला झटका रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में दिया। वह 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद से लाइन लग गई। अफगानिस्तान मैच में कभी वापसी नहीं कर सकी और लगातार विकेट गंवाती चली गई। 15.5 ओवर में टीम महज 66 रन पर सिमट गई और मैच 75 रन के बड़े अंतर से हार गई।

नवाज ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर चटकाए 5 विकेट 

अफगानिस्तान के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। नवाज ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 5 विकेट लिए और पाकिस्तान को जीत दिला दी। नवाज ने इब्राहिम जादरान, रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजाई, करीम जन्नत और राशिद खान को अपना शिकार बनाया। वहीं, शाहीन अफरीदी ने 1, अबरार अहमद ने 2 और सूफियान मुकीम ने 2 विकेट लिए। 10 में से 9 विकेट पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स ने लिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

08 Sept 2025 06:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ ट्राई सीरीज पर जमाया कब्‍जा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट