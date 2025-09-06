PAK vs AFG Final: अफगानिस्तान से फिर हारेगी पाकिस्तान या लेगी पिछली हार का बदला? जानें कहां देखें फाइनल

एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिए खेली गई इस टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली है, जो पहले से उम्मीद थी। हालांकि इस ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से एशिया की दूसरी टीमों को भी चेतावनी दे दी है कि उसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि टॉप 3 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 2 बल्लेबाज उनके हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन फखर जमान ने बनाए हैं और वह चौथे स्थान पर हैं।