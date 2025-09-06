Patrika LogoSwitch to English

PAK vs AFG Final: अफगानिस्तान से फिर हारेगी पाकिस्तान या लेगी पिछली हार का बदला? जानें कहां देखें फाइनल

PAK vs AFG Live Streaming: ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने लीग स्टेज में एक दूसरे को 1-1 बार हराया था और कुल 3-3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 06, 2025

Afghanistan vs Pakistan T20 Tri Series
अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (फोटो- Afghanistan Cricket)

T20 Tri Series Final Live Streaming: शारजाह में टी20 ट्राई सीरीज का खिताबी मुकाबला रविवार को रात 8.30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने लीग स्टेज 3-3 मैच जीते और फाइनल में जगह पक्की की। दोनों टीमों यूएई के खिलाफ अपने दोनों मैचों में जीत हासिल की। अब फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के परिणाम से पता चलेगा कि इन तीन टीमों में से सबसे मजबूत टीम कौन है। ऐसे में शारजाह में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।

जादरान ने बनाए सबसे ज्यादा रन

एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिए खेली गई इस टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली है, जो पहले से उम्मीद थी। हालांकि इस ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से एशिया की दूसरी टीमों को भी चेतावनी दे दी है कि उसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि टॉप 3 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 2 बल्लेबाज उनके हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन फखर जमान ने बनाए हैं और वह चौथे स्थान पर हैं।

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम से बाहर किए गए बाबर आजम को अचानक PCB ने बुलाया
क्रिकेट
Babar Azam

राशिद के नाम 6 विकेट

इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल ने बल्ले से सबको प्रभावित किया है तो पाकिस्तान के फखर जमान को छोड़कर सभी ने निराश किया है। 4 मैच खेलने के बाद इस सीरीज में सिर्फ 2 पाकिस्तानी बल्लेबाज 100 रन के आंकड़े को पार कर पाए हैं। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी पाकिस्तान का टॉपर गेंदबाज चौथे स्थान पर है। UAE के हैदर अली ने सबसे ज्यादा 6 विकेट हासिल किए हैं तो अफागानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी 6 विकेट चटकाए हैं।

कब और कहां देखें लाइव

मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को रात 8.30 बजे से खेला जाएगा। यूएई में यह मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। भारतीय समयानुसार मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर रात 8.30 बजे से देखा जा सकता है। इस मैच को भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं किया जाएगा।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

06 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs AFG Final: अफगानिस्तान से फिर हारेगी पाकिस्तान या लेगी पिछली हार का बदला? जानें कहां देखें फाइनल

