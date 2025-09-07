पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज, जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव

PAK vs AFG Tri Series Final Live Streaming: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज 7 सितंबर को ट्राई सीरीज का खिताबी मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें चार में से तीन-तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। 9 सितंबर से शुरू होने जा रहे एशिया कप 2025 से पहले दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बेहद महत्‍वपूर्ण है। दोनों ही चाहेंगी कि वे खिताब जीतकर एशिया कप में पहुंचे ऐसे में पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच आज कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है, क्‍यों‍कि इस सीरीज में दोनों ने एक-दूसरे को हराया भी है। भारत में इस मुकाबले को कब-कहां लाइव देख सकते हैं? आइये जानते हैं।