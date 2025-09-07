पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज, जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव

PAK vs AFG Tri Series Final Live Streaming: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज 7 सितंबर को ट्राई सीरीज का खिताबी मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें चार में से तीन-तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। 9 सितंबर से शुरू होने जा रहे एशिया कप 2025 से पहले दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही चाहेंगी कि वे खिताब जीतकर एशिया कप में पहुंचे ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीरीज में दोनों ने एक-दूसरे को हराया भी है। भारत में इस मुकाबले को कब-कहां लाइव देख सकते हैं? आइये जानते हैं।
Pakistan vs Afghanistan Tri Series Final आज 7 सितंबर को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।
Pakistan vs Afghanistan Tri Series Final भारतीय समयानुसार, रात 8.30 बजे से शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित करेंगे।
Pakistan vs Afghanistan Tri Series Final की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी। हालांकि इस मैच का भारत में किसी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा।
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी और एएम गजनफर।
सलमान आगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर।