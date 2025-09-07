Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज, जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव

PAK vs AFG Live Streaming: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज 7 सितंबर को ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा। भारत में इस मुकाबले को कब-कहां लाइव देख सकते हैं? आइये जानते हैं पूरी डिटेल।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

PAK vs AFG Live Streaming
पाकिस्‍तान बनाम अफगानिस्‍तान मैच से पहले राष्‍ट्रगान के लिए एकजुट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

PAK vs AFG Tri Series Final Live Streaming: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज 7 सितंबर को ट्राई सीरीज का खिताबी मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें चार में से तीन-तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। 9 सितंबर से शुरू होने जा रहे एशिया कप 2025 से पहले दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला बेहद महत्‍वपूर्ण है। दोनों ही चाहेंगी कि वे खिताब जीतकर एशिया कप में पहुंचे ऐसे में पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच आज कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है, क्‍यों‍कि इस सीरीज में दोनों ने एक-दूसरे को हराया भी है। भारत में इस मुकाबले को कब-कहां लाइव देख सकते हैं? आइये जानते हैं।

पाकिस्‍तान बनाम अफगानिस्‍तान टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

Pakistan vs Afghanistan Tri Series Final आज 7 सितंबर को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार कब शुरू होगा?

Pakistan vs Afghanistan Tri Series Final भारतीय समयानुसार, रात 8.30 बजे से शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन घोषित करेंगे।

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देख सकते हैं?

Pakistan vs Afghanistan Tri Series Final की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी। हालांकि इस मैच का भारत में किसी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा।

अफगानिस्तान की टीम

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी और एएम गजनफर।

पाकिस्तान की टीम

सलमान आगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

07 Sept 2025 09:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज, जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट