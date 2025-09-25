Patrika LogoSwitch to English

PAK vs BAN Pitch Report: घातक होती जा रही है दुबई की पिच, बांग्लादेश और पाकिस्तान की होगी अग्निपरीक्षा!

PAK vs BAN, Super 4 Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया के सामने कौन सी टीम होगा, इसका फैसला आज रात हो जाएगा, जहां भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 25, 2025

PAK ban Dubai Pitch
हारिस रऊफ (फोटो- IANS)

Dubai International Stadium Pitch Report: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है और वह दूसरी टीम का इंतजार कर रही है। दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के मैच से होगा। दोनों टीमें आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने हो रही है। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी और हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं दुबई की पिच कैसी होने वाली है।

अब तक खेले गए टूर्नामेंट को देखें तो पता चलता है कि धीर धीरे पिच स्लो होती जा रही है। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। पहली पारी में तो फिर भी इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान होता है लेकिन दूसरी पारी में मामला मुश्किल होता जा रहा है। अगर पहली पारी में 160 का स्कोर कोई भी टीम बना लेती है तो दूसरी टीम के लिए चेज करना मुश्किल होगा। असमान उछाल और गेंदों का नीचे रहना दूसरी पारी में बल्लेबाजों के सिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है।

बांग्लादेश की पूरी टीम

सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और नुरुल हसन।

पाकिस्तान की पूरी टीम

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह और हसन नवाज।

