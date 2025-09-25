PAK vs BAN Pitch Report: घातक होती जा रही है दुबई की पिच, बांग्लादेश और पाकिस्तान की होगी अग्निपरीक्षा!

अब तक खेले गए टूर्नामेंट को देखें तो पता चलता है कि धीर धीरे पिच स्लो होती जा रही है। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। पहली पारी में तो फिर भी इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान होता है लेकिन दूसरी पारी में मामला मुश्किल होता जा रहा है। अगर पहली पारी में 160 का स्कोर कोई भी टीम बना लेती है तो दूसरी टीम के लिए चेज करना मुश्किल होगा। असमान उछाल और गेंदों का नीचे रहना दूसरी पारी में बल्लेबाजों के सिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है।