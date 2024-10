PAK vs ENG 3rd Test कहां खेला जाएगा? PAK vs ENG 3rd Test मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्‍टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। PAK vs ENG 3rd Test मैच कब खेला जाएगा? PAK vs ENG 3rd Test मैच आज गुरुवार 24 अक्‍टूबर से भारतीय समयानुसार, 10.30 बजे से शुरू होगा।

PAK vs ENG 3rd Test मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारत में कौन से ऐप पर देख सकते हैं? PAK vs ENG 3rd Test मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग भारत में फैन कोड ऐप पर देखी जा सकती है।