PAK vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खुली पाकिस्तान की पोल तो माफी मांगते नजर आए शाहीन अफरीदी

PAK vs SA 1st ODI Highlights: पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज मेजबान टीम की जीत के साथ हुआ है। इस सीरीज का पहला मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 49.1 ओवर में 263 रन ही बना सकी। इसके जवाब में पाकिस्‍तान के लिए फखर जमान और सैम अयूब ने जबरदस्‍त शुरुआत दिलाई। पाकिस्तान एक समय इस मैच को आसानी जीतने की राह पर था, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों लगातार विकेट गिरने से बेवजह की परेशानियां खड़ी हो गईं। हालांकि दो गेंद शेष रहते उसने जैसे-तैसे जीत दर्ज कर ली। मैच के बाद इसके लिए कप्‍तान शाहीन अफरीदी माफी मांगते नजर आए।