PAK vs SA 1st test Highlights: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

Pakistan vs South Africa, 1st Test Highlights: पाकिस्तान और विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहोर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने न केवल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में लगातार 10 मैचों की जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया।