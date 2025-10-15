PAK vs SA 1st test Highlights: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया (Photo - EspnCricInfo)
Pakistan vs South Africa, 1st Test Highlights: पाकिस्तान और विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहोर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने न केवल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में लगातार 10 मैचों की जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया।
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 378 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में केवल 269 रन ही बना सकी, जिससे पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 109 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 167 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया।
चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और पूरी टीम 183 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 93 रनों से यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम किया। मैच के सबसे बड़े नायक रहे पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली, जिन्होंने अपनी फिरकी के जादू से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
नोमान ने इस टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट लिए, जो उनके टेस्ट करियर का तीसरा 10-विकेट हॉल रहा। उनकी कसी हुई गेंदबाजी और लगातार दबाव बनाने की क्षमता ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। बता दें इससे पहले 2021 में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट में हराया था, और इस जीत ने उस लंबे अंतराल को खत्म किया।
