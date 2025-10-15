Patrika LogoSwitch to English

PAK vs SA 1st test Highlights: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

पाकिस्तान ने पहली पारी में 378 का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में दक्षिण अफ्रीका 269 रन ही बना सकी थी। पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान को 109 रनों की लीड मिली, इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 167 रन बनाए और अफ्रीका को 277 रनों का लक्ष्य दिया। चौथी पारी में अफ्रीका 183 पर ऑलआउट हो गई।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 15, 2025

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया (Photo - EspnCricInfo)

Pakistan vs South Africa, 1st Test Highlights: पाकिस्तान और विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहोर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने न केवल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में लगातार 10 मैचों की जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया।

पाकिस्तान ने पहली पारी में हासिल की बढ़त

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 378 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में केवल 269 रन ही बना सकी, जिससे पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 109 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 167 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया।

दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका लड़खड़ाई

चौथी पारी में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और पूरी टीम 183 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 93 रनों से यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम किया। मैच के सबसे बड़े नायक रहे पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली, जिन्होंने अपनी फिरकी के जादू से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

नोमान आली बने मैच के हीरो

नोमान ने इस टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट लिए, जो उनके टेस्ट करियर का तीसरा 10-विकेट हॉल रहा। उनकी कसी हुई गेंदबाजी और लगातार दबाव बनाने की क्षमता ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। बता दें इससे पहले 2021 में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट में हराया था, और इस जीत ने उस लंबे अंतराल को खत्म किया।

