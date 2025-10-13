775 दिन बाद भी बाबर आज़म का खराब फॉर्म जारी, 73 पारी, 31 महीने से नहीं जड़ा कोई अंतरराष्ट्रीय शतक

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo - PCB)
Babar Azam, Pakistan vs South Africa 1st Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट पर 313 रन बनाए। इस दौरान तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए, लेकिन टीम के पूर्व कप्तान बाबर आज़म एक बार फिर सस्ते में आउट हुए।
बाबर लंबे समय से खराब फॉर्म में हैं और रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में रविवार को उनके पास अपने फॉर्म को हासिल करने का बड़ा मौका था। लाहोर की पिच में ज्यादा टर्न नहीं था और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। लेकिन अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी बाबर इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाये और 48 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ 775 दिनों के चला आ रहा बाबर का शतक का सूखा खत्म नहीं हुआ।
बाबर ने पिछले 73 पारियों और 31 महीनों से कोई शतक नहीं जड़ा है। उन्हें इस मुक़ाबले में 947 दिन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज साइमन हार्मर ने एलबीडबल्यू आउट किया। हार्मर ने मार्च 2023 में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबला खेला था।
वहीं बाबर की बात करे तो उन्होंने 30 अगस्त 2023 को आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक ठोका था। यह शतक नेपाल के खिलाफ आया था। इसके बाद से वे तीनों फॉर्मेट में 73 पारियां खेल चुके हैं और उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है। इस दौरान बाबर आजम ने वनडे में 29 पारी, अंतरराष्ट्रीय टी20 में 23 पारी और टेस्ट मैच में 21 पारी खेली हैं।
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 313 रन बना लिए थे। पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत अब्दुल्ला शफीक और इमाम-उल-हक ने की। 2 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका अब्दुल्ला शफीक के रूप में लगा। वह 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इमाम-उल-हक और कप्तान शान मसूद ने दूसरे विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी की। शान मसूद 147 गेंद पर 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए। इमाम भी शतक का मौका चूक गए। वह 153 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 93 रन की पारी खेल कर आउट हुए।
वहीं साउद शकील खाता भी नहीं खोल सके। 199 पर चौथा और पांचवां विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी पाकिस्तान को विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और टी20 के कप्तान सलमान आगा ने संभाला। दोनों ने टीम को किसी नुकसान से बचाते हुए 114 रन की साझेदारी कर दी है। दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 313 रन था। मोहम्मद रिजवान 107 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 62 और सलमान आगा 83 गेंद पर 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए एस मुथुसामी ने 2 और कगिसो रबाडा-वियान मुल्डर-सिमोन हार्मर ने 1-1 विकेट लिए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग