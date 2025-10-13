775 दिन बाद भी बाबर आज़म का खराब फॉर्म जारी, 73 पारी, 31 महीने से नहीं जड़ा कोई अंतरराष्ट्रीय शतक

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 313 रन बना लिए थे। पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत अब्दुल्ला शफीक और इमाम-उल-हक ने की। 2 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका अब्दुल्ला शफीक के रूप में लगा। वह 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इमाम-उल-हक और कप्तान शान मसूद ने दूसरे विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी की। शान मसूद 147 गेंद पर 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए। इमाम भी शतक का मौका चूक गए। वह 153 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 93 रन की पारी खेल कर आउट हुए।