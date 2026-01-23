23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

BBL में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, फिर भी पाकिस्तान ने किया बाहर, 103.06 के स्ट्राइक रेट वाले बाबर को मिली जगह

बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हारिस रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं 103.06 के स्ट्राइक रेट से म,आतर 202 रन बनाने वाले बाबर आज़म की पाकिस्तान टी20 टीम में वापसी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 23, 2026

Pakistan defend Lowest target in Dubai in T20Is

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Squad For T20I Series vs Australia: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 16 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने कई चौंकाने वाले फैसला लिएब हैं। बिग बैश लीग (BBL) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हारिस रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं पूर्व कप्तान बाबर आज़म की वापसी हुई है।

बाबर आज़म की टी20 टीम में वापसी

बीबीएल में बाबर का प्रदराशन कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में 22.44 की मामूली मौसत से 202 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से मात्र दो अर्धशतक निकले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 103.06 का रहा है। इसी मामूली प्रदर्शन के बावजूद बाबर की पाकिस्तान टी20 टीम में वापसी हुई है और लगभग यही टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी चुनी जाएंगी।

हारिस रऊफ को नहीं मिली जगह

वहीं हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में 11 मैचों में 40.4 ओवर फेंकते हुए 16.70 की शानदार औसत से 20 विकेट चटकाए हैं। वे बीबीएल 2025-26 सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बावजूद इसके उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया है।

शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी

बाबर के अलावा शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हुई है। अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज में नहीं खेले थे। बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 29 जनवरी से होगी।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।

Published on:

23 Jan 2026 06:00 pm

