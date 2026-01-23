BBL में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, फिर भी पाकिस्तान ने किया बाहर, 103.06 के स्ट्राइक रेट वाले बाबर को मिली जगह

Pakistan Squad For T20I Series vs Australia: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 16 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने कई चौंकाने वाले फैसला लिएब हैं। बिग बैश लीग (BBL) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हारिस रऊफ को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं पूर्व कप्तान बाबर आज़म की वापसी हुई है।