पाकिस्तान की टी20 टीम का ऐलान, रिजवान-रऊफ बाहर, जानें बाबर आजम का क्या हुआ

पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan Full Squad for T20 Series vs Australia: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह सीरीज पाकिस्तान में खेली जाएगी। पीसीबी ने शुक्रवार को इस 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें बाबर आज़म और शाहीन अफरीदी की वापसी हो गई है। टीम से कई बड़े नाम गायब हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ का नाम शामिल है।
हाल ही में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी ने हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने इसके बजाय बिग बैश लीग में खेलकर टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी करना बेहतर समझा। हालांकि वहां उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बाबर आज़म ने जहां सिर्फ 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वहीं शाहीन शाह अफरीदी भी कुछ खास नहीं कर पाए।
बाबर आज़म की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें बिग बैश लीग के फाइनल से पहले ही सिडनी सिक्सर्स ने रिलीज कर दिया। इसके बाद बाबर आज़म के टी20 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदें धुंधली नजर आने लगी थीं, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर मौका मिल गया है। आपको बता दें कि 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होंगे। पहला मुकाबला 29 जनवरी को, दूसरा 31 जनवरी को और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होंगे।
सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।
