पाकिस्तान की टी20 टीम का ऐलान, रिजवान-रऊफ बाहर, जानें बाबर आजम का क्या हुआ

बाबर आज़म की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें बिग बैश लीग के फाइनल से पहले ही सिडनी सिक्सर्स ने रिलीज कर दिया। इसके बाद बाबर आज़म के टी20 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदें धुंधली नजर आने लगी थीं, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर मौका मिल गया है। आपको बता दें कि 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होंगे। पहला मुकाबला 29 जनवरी को, दूसरा 31 जनवरी को और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तीनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होंगे।