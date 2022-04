भारत समेत चार देशों के क्रिकेट टूर्नामेंट का पाकिस्तान प्रस्ताव खारिज, आईसीसी बोर्ड ने लिया बड़ा फ़ैसला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रमीज राजा के एक प्रस्ताव को दुबई में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है।



विश्व भर में क्रिकेट का नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन करने वाले संस्था आईसीसी बोर्ड की दो दिवसीय बैठक रविवार को दुबई में हुई। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आईसीसी बोर्ड ने रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज़ राजा के 4 देशों के क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले होने की संभावना खत्म हो गई है साथ ही इस फैसले के बाद पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। आपको बता दे भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप जैसे बहुदेशीय क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। गौरतलब है कि सन 2008 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं हुआ है।

Pakistan proposal for four nation cricket tournament is rejected by ICC