ICC के अल्टीमेटम के बाद BCB के सपोर्ट में पाकिस्तान! बोला- बांग्लादेश को भारत में खेलने के लिए मजबूर किया तो हम भी…

Pakistan support to Bangladesh: T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच जारी विवाद में अब पाकिस्‍तान की भी एंट्री हो गई है। बीसीबी ने पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने सभी मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी। उसकी ये मांग नहीं गई तो बीसीबी ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का का प्रस्ताव दिया। लेकिन, आईसीसी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए बांग्लादेश को 21 जनवरी तक का अल्‍टीमेटम दे दिया है कि अगर वह नहीं माने तो टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। इसी बीच अब भारत का एक और प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में आ गया है। रिपोर्ट की मानें तो उसने संकेत दिए है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को अपने मैच भारत में खेलने के लिए मजबूर करता है तो वे भी टूर्नामेंट से दूर रह सकते हैं।