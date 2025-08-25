Pakistan Team for ICC Womens World Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। पाकिस्‍तान टीम की कमान फातिमा सना को सौंपी गई है तो मुनीबा अली सिद्दीकी को उनका डिप्‍टी बनाया गया है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी महिला टीम अपने सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। वहीं, भारतीय महिला टीम 30 सितंबर को असम के गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलकर टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी।