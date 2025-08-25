Pakistan Team for ICC Womens World Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। पाकिस्तान टीम की कमान फातिमा सना को सौंपी गई है तो मुनीबा अली सिद्दीकी को उनका डिप्टी बनाया गया है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी महिला टीम अपने सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। वहीं, भारतीय महिला टीम 30 सितंबर को असम के गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलकर टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी।
पीसीबी ने जारी बयान में कहा कि फ़ातिमा सना महिला विश्व कप में 15 सदस्यीय टीम की कप्तान होंगी, जो बड़े मंच पर कप्तान के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा। बोर्ड ने छह खिलाड़ियों नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदाफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार और सैयदा अरूब शाह को भी चुना है, जो पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान का चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा।
फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज़, डायना बेग, एयमान फ़ातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज़, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदाफ़ शमास, सादिया इक़बाल, शवाल ज़ुल्फ़िकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह।
गैर-यात्रा करने वाली रिज़र्व खिलाड़ी: गुल फ़िरोज़ा, नजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर।
2 अक्टूबर - बनाम बांग्लादेश
5 अक्टूबर - बनाम भारत
8 अक्टूबर - बनाम ऑस्ट्रेलिया
15 अक्टूबर - बनाम इंग्लैंड
18 अक्टूबर - बनाम न्यूज़ीलैंड
21 अक्टूबर - बनाम दक्षिण अफ्रीका
24 अक्टूबर - बनाम श्रीलंका