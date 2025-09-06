महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह या फोटोशूट के लिए भी भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम

Pakistan Team not participate in Women’s World Cup 2025 Opening Ceremony: पाकिस्तानी टीम 30 सितंबर को भारत के गुवाहाटी में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। सभी प्रतिभागी टीमों को इस भव्य समारोह में शामिल होना है, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ एक फोटोशूट होगा। जियोसुपर की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, न तो पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना और न ही टीम या पीसीबी का कोई प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह के लिए भारत आएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम सीधे कोलंबो पहुंचेगी, जहां वह अपने सभी मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी।
दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बीसीसीआई ने राजनीतिक तनाव के चलते टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत के सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर यूएई में खेले गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने भी किसी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया, जिसके चलते भारत की मेजबानी में खेला जाने वाला एशिया कप 2025 यूएई में खेला जा रहा है। वहीं, अब पाकिस्तान ने भारत की मेजबानी में खेले जाने वाले महिला वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह और फोटोशूट के लिए भी महिला टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है।
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। अगर टीम किसी तरह सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाती है तो ये दोनों मैच भी इसी मैदान पर खेले जाएंगे। इस बीच टीम अपने अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी।
फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह।
गैर-यात्रा आरक्षित: गुल फ़िरोज़ा, नाजिहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर।