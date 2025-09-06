Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह या फोटोशूट के लिए भी भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम

Pakistan Team not participate in Women’s World Cup 2025 Opening Ceremony: महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर को गुवाहाटी में भव्‍य उद्घाटन समारोह से होगा। इसके लिए पाकिस्‍तान की महिला टीम ने भारत आने से इनकार कर दिया है। पीसीबी की ओर से साफ-साफ कहा गया है कि न तो कप्तान फ़ातिमा सना और न ही टीम या पीसीबी का कोई प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह में शामिल होगा।

भारत

lokesh verma

Sep 06, 2025

Pakistan Team not participate in Women’s World Cup 2025 Opening Ceremony
पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Team not participate in Women’s World Cup 2025 Opening Ceremony: पाकिस्तानी टीम 30 सितंबर को भारत के गुवाहाटी में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। सभी प्रतिभागी टीमों को इस भव्य समारोह में शामिल होना है, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ एक फोटोशूट होगा। जियोसुपर की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, न तो पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना और न ही टीम या पीसीबी का कोई प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह के लिए भारत आएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम सीधे कोलंबो पहुंचेगी, जहां वह अपने सभी मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी।

इसी वजह से एशिया कप भी खेला जा रहा यूएई में

दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बीसीसीआई ने राजनीतिक तनाव के चलते टीम इंडिया को पाकिस्‍तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत के सभी मुकाबले न्‍यूट्रल वेन्‍यू पर यूएई में खेले गए थे। उसके बाद पाकिस्‍तान ने भी किसी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया, जिसके चलते भारत की मेजबानी में खेला जाने वाला एशिया कप 2025 यूएई में खेला जा रहा है। वहीं, अब पाकिस्‍तान ने भारत की मेजबानी में खेले जाने वाले महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह और फोटोशूट के लिए भी महिला टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 में भारत की प्लेइंग 11 को लेकर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, बोले- इस खिलाड़ी को मौका देना जरूरी
क्रिकेट
Sunil Gavaskar suggests Team India Playing 11

2 अक्‍टूबर को बांग्‍लादेश से भिड़ेगी पाकिस्‍तान

महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 में पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। अगर टीम किसी तरह सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाती है तो ये दोनों मैच भी इसी मैदान पर खेले जाएंगे। इस बीच टीम अपने अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी।

पाकिस्तान टीम

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह।
गैर-यात्रा आरक्षित: गुल फ़िरोज़ा, नाजिहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

06 Sept 2025 09:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह या फोटोशूट के लिए भी भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट