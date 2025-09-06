महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह या फोटोशूट के लिए भी भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम

Pakistan Team not participate in Women’s World Cup 2025 Opening Ceremony: पाकिस्तानी टीम 30 सितंबर को भारत के गुवाहाटी में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। सभी प्रतिभागी टीमों को इस भव्य समारोह में शामिल होना है, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ एक फोटोशूट होगा। जियोसुपर की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, न तो पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना और न ही टीम या पीसीबी का कोई प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह के लिए भारत आएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम सीधे कोलंबो पहुंचेगी, जहां वह अपने सभी मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी।