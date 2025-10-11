PAK vs SA Test Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कितने बजे शुरू होगा पहला टेस्ट? भारत ऐसे देख पाएंगे LIVE मुकाबला

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भारत में नहीं दिखाई जाएगी (Photo - EspnCricInfo)
Pakistan vs South Africa Live Streaming 1st Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2021 के बाद दक्षिण अफ्रीका पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगी। लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह मैच कब , कहां और कैसे देख सकते हैं, आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से।
PAK vs SA Test: कब खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट रविवार यानि 12 अक्टूबर से खेला जाएगा।
PAK vs SA Test: कहां खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच यह मुक़ाबला लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।
PAK vs SA Test: कब शुरू होगा दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच यह टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार शाम 10:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस 10 बजे होगा।
PAK vs SA Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला टेस्ट: 12-16 अक्टूबर, गद्दाफी स्टेडियम (लाहौर)
दूसरा टेस्ट: 20-24 अक्टूबर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (रावलपिंडी)
PAK vs SA Test: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगी दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के प्रसारण का अधिकार भारत में किसी चैनल के पास नहीं है। भारत में टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा।
PAK vs SA Test: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
