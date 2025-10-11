Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs SA Test Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कितने बजे शुरू होगा पहला टेस्ट? भारत ऐसे देख पाएंगे LIVE मुकाबला

PAK vs SA Test, Where and where to watch free match: दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के प्रसारण का अधिकार भारत में किसी चैनल के पास नहीं है। हालांकि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैंस कोड एप पर देख सकते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 11, 2025

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भारत में नहीं दिखाई जाएगी (Photo - EspnCricInfo)

Pakistan vs South Africa Live Streaming 1st Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2021 के बाद दक्षिण अफ्रीका पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगी। लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह मैच कब , कहां और कैसे देख सकते हैं, आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से।

PAK vs SA Test: कब खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट रविवार यानि 12 अक्टूबर से खेला जाएगा।

PAK vs SA Test: कहां खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच यह मुक़ाबला लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।

PAK vs SA Test: कब शुरू होगा दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच यह टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार शाम 10:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस 10 बजे होगा।

PAK vs SA Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला टेस्ट: 12-16 अक्टूबर, गद्दाफी स्टेडियम (लाहौर)
दूसरा टेस्ट: 20-24 अक्टूबर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (रावलपिंडी)

PAK vs SA Test: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगी दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज?
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के प्रसारण का अधिकार भारत में किसी चैनल के पास नहीं है। भारत में टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा।

PAK vs SA Test: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Oct 2025 10:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SA Test Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कितने बजे शुरू होगा पहला टेस्ट? भारत ऐसे देख पाएंगे LIVE मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Birthday Special: भारत के ‘डॉन ब्रैडमैन’, जिन्हें अपनी टीम में बतौर ओपनर शामिल करना चाहता था इंग्लैंड

क्रिकेट

शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बने नंबर-1 भारतीय बल्लेबाज

Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: इन पांच महिला बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट में एक भारतीय शामिल

indian women cricketer
क्रिकेट

भारतीय बल्लेबाज को आउट करने बाद म्लाबा को ऐसी शर्मनाक हरकत करना पड़ा भारी, आईसीसी ने सुनाई सजा

Mlaba Punished for Code of Conduct Breach
क्रिकेट

आज खाता खोलने के इरादे से उतरेगा श्रीलंका तो जीत की हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़े उलटफेर को बेताब इंग्लैंड

ENG W vs SL W Match Preview
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.