PAK vs SA Test Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कितने बजे शुरू होगा पहला टेस्ट? भारत ऐसे देख पाएंगे LIVE मुकाबला

Pakistan vs South Africa Live Streaming 1st Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। 2021 के बाद दक्षिण अफ्रीका पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगी। लाहोर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह मैच कब , कहां और कैसे देख सकते हैं, आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से।