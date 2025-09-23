PAK vs SL: पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच आज करो या मरो का मुकाबला, पाकिस्तानियों को डरा सकते हैं श्रीलंकाई टीम के पिछले आंकड़े

PAK vs SL T20i Head to Head Record: पाकिस्तान की टीम आज मंगलवार (22 सितंबर) को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 के अहम मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगी। दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। इस मैच को हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्‍योंकि अपने हालिया मुकाबलों में दोनों ही टीमें को हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को जहां भारत के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा तो श्रीलंका को बांग्लादेश ने चार विकेट से हराया था। ऐसे में आज इन दोनों के बीच कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसका पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है?