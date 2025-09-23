PAK vs SL: पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच आज करो या मरो का मुकाबला, पाकिस्तानियों को डरा सकते हैं श्रीलंकाई टीम के पिछले आंकड़े

PAK vs SL T20i Head to Head Record: पाकिस्तान की टीम आज मंगलवार (22 सितंबर) को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 के अहम मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगी। दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। इस मैच को हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अपने हालिया मुकाबलों में दोनों ही टीमें को हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को जहां भारत के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा तो श्रीलंका को बांग्लादेश ने चार विकेट से हराया था। ऐसे में आज इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आइये इससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है?
पाकिस्तान और श्रीलंका के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों के बीच कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए है तो श्रीलंका की टीम 10 मैचों में सफलता प्राप्त कर सकी है। इस तरह इस फॉर्मेट में अब तक पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है।
भले ही पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ ज्यादा बार सफलता प्राप्त की हो, लेकिन श्रीलंका के पिछले आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ पिछले लगातार पांच टी20 मुकाबलों से अजेय है। ऐसे में आज श्रीलंकाई टीम जीत का छक्का मारकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रख पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करने के इरादे से उतरेगी।
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालागे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, जेनिथ लियानगे, मथीशा पथिराना और महीश तीक्षणा।
सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह और हसन नवाज।