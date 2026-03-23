पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने विदेशी खिलाड़ियों और बोर्ड को दी धमकी, कहा- PSL खेलने आए तो…

Jamaat-ul-Ahrar issues threat to PSL: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) के आगामी सीजन पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक गुट जमात-उल-अहरार के एक सीनियर कमांडर ने विदेशी क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है कि वे पीएसएल के लिए अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान न भेजें। ये धमकी पीएसएल को दो ही वेन्‍यू कराची और लाहौर में बगैर दर्शकों के सीमित किए जाने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है। यह फैसला पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया था।