ICC टूर्नामेंट के बीच क्रिकेटर ने लड़की को मुक्का मारकर जमीन पर गिराया, फिर फोन छीनकर भागा, अब जेल में गुजरेंगे 3 साल

Kiplin Doriga jailed three years: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग के दौरान जर्सी में एक लड़की को मुक्‍का मारने और उसका फोन छीनने के मामले में अदालत ने पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को तीन साल की सजा सुनाई है।

भारत

image

lokesh verma

Nov 29, 2025

Kiplin Doriga jailed three years

पापुआ न्यू गिनी क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cricket_World)

Kiplin Doriga jailed three years: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग के दौरान पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है। रिपोर्ट की मानें तो डोरिगा ने जर्सी में टीम होटल लौटते समय ए‍क वारदात को अंजाम दिया था। डोरिगा ने राह चलती एक लड़की को अचानक एक जोरदार मुक्‍का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी खिलाड़ी उसका फोन छीनकर भाग गया। डोरिगा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया शुक्रवार 28 नवंबर को जर्सी के रॉयल कोर्ट ने उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

लड़की पर अचानक बोला हमला

आईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को पापुआ न्यू गिनी के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को जर्सी द्वीप पर लूट का दोषी पाए जाने पर तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। 30 वर्षीय के विकेटकीपर किपलिन डोरिगा ने इस वारदात को अंजाम इसी साल की शुरुआत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग के दौरान जर्सी में दिया था। इस टूर के दौरान एक लड़की पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया।

25 अगस्त की सुबह 2:30 बजे की घटना

घटना सोमवार 25 अगस्त की सुबह 2:30 बजे के करीब सेंट हेलियर में हिलेरी स्ट्रीट पर हुई। उस दौरान डोरिगा अपने टीम होटल लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि डोरिगा ने लड़की को देखते ही मुक्का मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और उसका फोन छीन लिया। आरोपी डोरिगा को उसी दिन पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ की। अगले दिन उस पर आधिकारिक रूप से लूट का चार्ज लगाया गया। फिर उसे जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद बुधवार 27 अगस्त को जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस ने कई डिटेक्टिव को जांच में लगाया

इस मामले में शुक्रवार 28 नवंबर को जर्सी के रॉयल कोर्ट ने उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई है। स्टेट्स ऑफ जर्सी पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव सार्जेंट जिम मैकग्रानाहन ने तेज कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक अनजान सस्पेक्ट के साथ तेजी से हुई इन्वेस्टिगेशन थी, जो आइलैंड पर कुछ ही दिन था। आरोपी ने रात में एक अकेली लड़की पर हमला किया था। पुलिस ने कई डिटेक्टिव और दूसरे लोगों को लगाया, जिन्होंने जल्द ही से डोरिगा की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार किया और लूट का सामान भी बरामद कर लिया।

डेनमार्क और कुवैत के खिलाफ खेले थे मैच

उन्होंने आगे कहा कि हम महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से लड़ते रहेंगे और आइलैंड के लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे। घटना से पहले डोरिगा डेनमार्क और कुवैत के खिलाफ मैच खेल चुका था और इस हफ्ते के आखिर में और मैच होने थे।

Published on:

29 Nov 2025 09:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC टूर्नामेंट के बीच क्रिकेटर ने लड़की को मुक्का मारकर जमीन पर गिराया, फिर फोन छीनकर भागा, अब जेल में गुजरेंगे 3 साल

