ICC टूर्नामेंट के बीच क्रिकेटर ने लड़की को मुक्का मारकर जमीन पर गिराया, फिर फोन छीनकर भागा, अब जेल में गुजरेंगे 3 साल

Kiplin Doriga jailed three years: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग के दौरान पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है। रिपोर्ट की मानें तो डोरिगा ने जर्सी में टीम होटल लौटते समय ए‍क वारदात को अंजाम दिया था। डोरिगा ने राह चलती एक लड़की को अचानक एक जोरदार मुक्‍का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी खिलाड़ी उसका फोन छीनकर भाग गया। डोरिगा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया शुक्रवार 28 नवंबर को जर्सी के रॉयल कोर्ट ने उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई है।